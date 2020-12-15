Hill: очень важны для нашей страны — Фаучи предложил срочно привить Трампа и Байдена от коронавируса

Директор американского Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил в интервью американскому телевидению, что и Дональд Трамп, и Джо Байден должны как можно скорее получить дозы вакцины от коронавируса, пишет The Hill. По мнению Фаучи, Байдену следует привиться для того, чтобы обеспечить себе защиту от заражения в первые дни президентства, а Трампу — потому, что он по-прежнему «очень важен» для страны.

Ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи заявил во вторник, что и уходящий президент США Дональд Трамп, и избранный президент Джо Байден должны как можно скорее привиться от коронавируса, сообщает The Hill.

«Я убеждён, что необходимо по соображениям безопасности как можно скорее их вакцинировать», — заявил Фаучи в эфире американского телевидения.

По поводу Байдена Фаучи отметил, что «настоятельно рекомендует» ему обеспечить себе «полную защиту» от COVID-19 перед намеченной на январь инаугурацией, говорится в материале The Hill. Что же касается Трампа, который ранее уже переболел коронавирусной инфекцией, по мнению Фаучи, ему всё равно следует привиться от вируса, чтобы быть «вдвойне» уверенным в своей защищённости, поскольку он остаётся «сейчас очень важным человеком для нашей страны».

Как напоминает обозреватель The Hill, в конце минувшей недели сам Трамп заявил, что члены его администрации «должны будут получить дозы вакцины в рамках программы несколько позже, если только прививка им конкретно не показана». В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что ключевые сотрудники президентской команды получат ранний доступ к вакцине.

Байден ранее пообещал провести собственную вакцинацию публично, чтобы помочь убедить общество в безопасности препарата, и заявил, что, став президентом, будет оказывать поддержку местным властям, чтобы суметь провести «100 миллионов уколов за 100 дней», пишет The Hill.

По данным газеты, американское Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств (FDA) на прошлой неделе официально одобрило применение вакцины компании Pfizer, эффективность которой, по словам американских чиновников, превышает 90%. Первые поставки вакцины начались по всей стране на минувших выходных, а в понедельник медики и другие специалисты, находящиеся сейчас на «линии фронта» в борьбе против COVID-19, получили первые дозы, сообщает издание.

По оценкам чиновников американских органов здравоохранения, молодые граждане США должны будут получить возможность привиться к весне. «Люди скептически настроены по поводу темпа вакцинации, и это можно понять, но нам нужно продолжать делать упор на то, что вакцина была разработана очень быстро, что стало возможным благодаря удивительным научным изысканиям», — прокомментировал ситуацию Энтони Фаучи.