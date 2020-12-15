ABC предупреждает: даже после вакцинации не стоит пренебрегать защитной маской

Было бы большой ошибкой сразу отказаться от ношения маски даже после проведения вакцинации, поскольку пока до конца ещё не изучен точный механизм действия новых вакцин — и есть предположения, что получивший прививку человек может переносить инфекцию, заражая остальных, пишет ABC. Вакцина станет лишь ещё одним из средств для борьбы с пандемией, поэтому пока рано прощаться с теми средствами защиты, которые используются сейчас, предупреждают эксперты.

Есть целый ряд причин, по которым не стоит отказываться от защитных масок сразу после вакцинации, понадеявшись на силу прививки от коронавируса, предупреждает ABC. Хотя этот аксессуар у некоторых вызывает не самые позитивные эмоции, однако он оставался основным средством защиты на протяжении всей пандемии, отмечается в статье. И пока следует повременить с окончательным отказом от масок, несмотря на появление первых вакцин, считают эксперты.



Следует учитывать, что хотя к началу 2021 года в большинстве развитых стран, включая Испанию, новые вакцины должны стать доступными для населения, однако коллективный иммунитет выработается далеко не сразу, подчёркивается в статье. Согласно плану вакцинации, первыми будут привиты наиболее уязвимые группы населения: медицинские работники, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, а также пожилые люди, живущие в домах престарелых, и ухаживающий за ними персонал, поясняет автор.



Дальше прививки в Испании смогут сделать жители старше 70 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. При этом для формирования столь желанного «коллективного иммунитета», который должен появиться после того, как будет привито около 70% населения, потребуется проводить кампанию по иммунизации несколько месяцев, говорится в статье. Эксперты ожидают, что такого охвата можно будет достичь примерно к лету. Однако до тех пор маска будет оставаться незаменимым средством защиты, констатирует ABC.



Кроме того, необходимо понимать, что вакцина мешает человеку заболеть, но это не означает, что он вообще не заразится и не сможет стать переносчиком вируса, подчёркивается в статье. Вакцины против коронавируса вводятся глубоко в мышцы, где они стимулируют иммунную систему к выработке антител. Тем не менее пока до конца неясно, насколько быстро они будут образовываться, а также какое количество антител из резерва получится задействовать, поясняет автор.



Если окажется, что антитела в носу среагируют на вирус менее эффективно, тогда на какое-то время он может оседать на слизистой носа. В этом случае при выдохе или чихании человек может заразить других, хотя прививка и помешает ему заболеть. Именно потому, что даже после получения дозы вакцины человек теоретически может и дальше распространять коронавирус, маска должна оставаться необходимым средством защиты для всех, пишет ABC.



Кроме того, потребуется дополнительное время на то, чтобы экспресс-тесты на антитела охватили большую часть населения, говорится в статье. Власти Мадрида планируют запустить тестирование прямо в аптеках, однако это предложение до сих пор находится на рассмотрении в Министерстве здравоохранения, сообщает ABC.



В целом необходимо понимать, что даже долгожданная вакцина не станет «революцией» и не поможет моментально одержать победу в борьбе с пандемией, предупреждают эксперты. Скорее, это будет «эволюция» — ещё одно дополнительное средство для борьбы с вирусом. Однако при этом не стоит пока прощаться и с теми средствами защиты, которые у нас уже есть, заключает ABC.