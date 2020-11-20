NTD: парафиновый Санта-Клаус в маске напоминает грекам, как важно беречь здоровье

09:44 Более 500 кинопрокатных организаций получат помощь от государства Более 500 кинопрокатных организаций в России получат финансовую помощь от государства в рамках выделенных правительством 4,2 млрд рублей, заявили в Минкультуры.

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09:31 Нурмагомедову вручили медаль «Лучшая мама» Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов получил медаль «Лучшая мама» на встрече с молодёжью в дагестанском городе Дербенте.

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09:03 Ягудин назвал лучшего тренера по фигурному катанию Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал Татьяну Тарасову и Этери Тутберидзе лучшими тренерами в данном виде спорта.

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06:58 В РАН планируют изучение перспектив добычи ресурсов в космосе Президент РАН Александр Сергеев поручил создать в структуре Совета РАН по космосу экспертную рабочую группу по космическим ресурсам, которая займётся изучением вопросов научного и правового обеспечения добычи полезных ресурсов в космосе.

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02:36 В Росгидромете рассказали о погоде в центре Европейской России в декабре Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в центре Европейской России в декабре.

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01:57 В Центре поддержки пациентов с ревматизмом заявили о дефиците лекарств Центр «Ревмо-COVID», который занимается поддержкой пациентов с ревматизмом в период пандемии коронавируса, сообщил, что в аптечных сетях наблюдается дефицит глюкокортикостероидов (метилпреднизолон), жизненно необходимых пациентам с ревматическими заболеваниями, передаёт РИА Новости.

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00:35 Источник: ЧМ-2021 по хоккею перенесут из Минска в Москву Международная федерация хоккея на льду (IIHF) перенесёт чемпионат мира 2021 года из Минска в Москву.

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