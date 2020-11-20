NTD: парафиновый Санта-Клаус в маске напоминает грекам, как важно беречь здоровье

Даже в карантин магазины Греции готовят для посетителей рождественский ассортимент украшений и подарков. На витрине одной из сувенирных лавок уже появились парафиновые свечи в виде Санта-Клауса, лицо которого защищает маска. По задумке владельца, это должно напоминать о том, как важно беречь здоровье в период пандемии. Хотя магазин закрыт из-за карантина, необычные сувениры можно будет приобрести онлайн, передаёт NTD.
Владелец сувенирного магазина в греческом городе Салоники подготовил к Рождеству свечки с изюминкой: парафиновые Санты украшены медицинскими масками.
АЛЕКСИОС ГЕРАКИС, владелец магазина: В эти времена мы стараемся донести до людей мысль о том, что здоровье на первом месте. Всё остальное уже потом.
Сувенирный магазин, как и многие другие, пока закрыт — в Греции 7 ноября ввели всеобщий карантин. Алексиос планирует продавать свечи через интернет. Но говорит, что это не заменит живой торговли.
АЛЕКСИОС ГЕРАКИС: Рождество в этом году для всех нас под вопросом. Мы не знаем, что будет дальше. Надо сохранять оптимизм, хотя и неясно, чем всё закончится.
Алексиос надеется, что перед Рождеством власти разрешат открыться всем промтоварным магазинам.
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