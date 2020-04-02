NTD: «коронавирус» на десерт — немецкая пекарня поддерживает настроение оригинальной выпечкой

Юмор в тяжёлые времена просто необходим — поэтому в немецкой пекарне решили выпускать оригинальные пирожные в виде коронавируса, туалетной бумаги и антисептика. Новая продукция уже пользуется большим спросом. Однако в условиях кризиса даже это вряд ли спасёт бизнес без государственной помощи, передаёт NTD.
Эпидемия коронавируса наложила отпечаток и на эту кондитерскую в немецком городе Эрфурт. Пекарь Торстен Рот придумал целую серию необычных пирожных, чтобы поднять покупателям настроение. В ассортименте — сладости в виде коронавируса, забавной головы в защитной маске, а также в форме туалетной бумаги и бутылочки с антисептиком.
ТОРСТЕН РОТ, пекарь: Многим покупателям очень нравится. Я хотел добавить немного юмора в пирожные!
Сначала пекарь сделал 20 марципановых пирожных в виде коронавируса. Их мгновенно раскупили. Теперь приходится выпекать пирожные постоянно.
ПОКУПАТЕЛЬ: Это замечательная идея. Посмотреть на происходящее с юмором — это нормально, поскольку всё вокруг и так уже достаточно серьёзно.
ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Это супер! Очень забавно! Куплю их друзьям и родным, чтобы они тоже посмеялись.
Владелец пекарни также пытается поправить свои дела, поскольку торговля сильно пострадала из-за карантина. Он говорит, что сможет работать не больше двух-трёх недель. Спасти бизнес может только обещанная правительством срочная помощь.
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