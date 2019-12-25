«Плохой Санта» — Le Monde записала сказочного персонажа в злостные нарушители французских законов

Дети по всему миру с нетерпением ждут Санта-Клауса на Рождество, однако этот «преступник» ежегодно нарушает десяток французских законов, когда доставляет им подарки, пишет Le Monde. Несанкционированный доступ в дома, несоблюдение закона о персональных данных, жестокое обращение с животными и незаконное управление летательным средством — в общей сложности Санта рискует уплатить €21 млн и угодить в тюрьму на 31 год.

Весь мир поклоняется Санта-Клаусу, каждый ребёнок говорит о нём с горящими глазами, однако этот «преступник-рецидивист» в полной безнаказанности ежегодно преступает закон. Le Monde решил бесстрашно разбить мифы вокруг главного героя Рождества.

Чтобы положить подарки под ёлку, Санта-Клаусу необходимо попасть в ваш дом — разумеется, не спросив заранее разрешения. Как рассказывает издание, несанкционированное проникновение в 29 млн французских домов карается до одного года тюрьмы и €15 млн. Ещё €68 придётся уплатить за перезвон бубенцов и возместить убытки тем, кто проснулся из-за шума в ночное время. Кроме того, для своей работы Санте необходим постоянно обновляющийся список, в котором по крайней мере указаны фамилия, адрес, предпочтения, поведение («Хорошо ли себя вёл в этом году?») и подарок для каждого жителя планеты, что идёт вразрез с Общим регламентом защиты персональных данных (GDPR) Евросоюза. Возможное наказание: возмещение убытков, штраф €20,3 млн и пятилетний тюремный срок.

Что касается самих подарков, то каждый год Санта-Клаус ввозит в Евросоюз несколько миллионов тонн незадекларированных товаров, которые не облагаются таможенными пошлинами. Такие действия попадают под статью о контрабанде, согласно которой груз подлежит конфискации, а преступник обязан оплатить его стоимость в десятикратном размере вдобавок к €75 тыс. штрафа и может получить 11 лет колонии. В то же время широко известно, что рождественские подарки готовит армия эльфов (возможно, работающих без причитающегося соцпакета), однако компании, производящие и продающие компьютерные игры, комиксы, плоские экраны и компьютеры, никогда не давали своего разрешения на их воспроизведение в волшебной мастерской. За это нарушение полагается закрытие предприятия, возмещение убытков, до €750 тыс. штрафа и 7 лет тюрьмы.

Любой ребёнок знает, что доставка подарков в рождественскую ночь осуществляется в летающей оленьей упряжке. По данным ЮНИСЕФ, в мире 2,1 млрд детей, в среднем у каждой семьи по 2,5 ребёнка, то есть Санта-Клаус должен посетить по крайней мере 842 млн домов за одну ночь, перевозя миллионы тонн подарков. Любое использование хлыста, чтобы подгонять оленей, даже магических, считается жестоким обращением с животными и может повлечь за собой €30 млн штрафа и 2 года за решёткой. К этому можно прибавить штраф в размере €1500 за оставленные на улицах экскременты животных, которые вредят гигиене в общественных местах.

Более того, Санта-Клаус нарушает множество законов о воздушных полётах. Прежде всего, он управляет воздушным судном без сертификата о его полётопригодности: для этого необходимо оснастить средство передвижения аварийно-спасательным оборудованием (увы, светящихся носов оленей недостаточно), а также описать принцип работы летающей упряжки, который держится в тайне. Возможное наказание: один год колонии и €75 тыс. штрафа.

Далее, во Франции есть множество объектов (военных баз, атомных станций, тюрем и так далее), над которыми запрещён полёт гражданских самолётов (или оленей). К таким местам относится и Париж, куда главный герой Рождества тем не менее наведывается ежегодно. За это ему грозит до одного года тюрьмы и €45 тыс. штрафа. Наконец, Санта полностью игнорирует международные аэропорты, куда во Франции обязаны прибывать и откуда должны взлетать международные рейсы, и не предоставляет план полёта. Нарушителю грозит до 3 лет заключения и €30 тыс. штрафа.

Итак, подводит итог своему расследованию Le Monde, без учёта возмещения убытков и при максимальном наказании, Санта-Клаусу придётся провести в тюрьме 31 год, выплатить €21 371 568 штрафа и навсегда прекратить свою деятельность. Тем не менее этот «злостный преступник» продолжает гулять на свободе. Остаётся только поинтересоваться: «Куда смотрит полиция?»