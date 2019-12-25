NTD: письма Санта-Клаусу по ошибке приходят на Манхэттен — но желания их авторов всё равно сбываются

Уже около десяти лет большое число писем, адресованных Санта-Клаусу, загадочным образом приходят в одну из квартир на Манхэттене. Однако пожелания их авторов не остаются без ответа, передаёт NTD. Джим Глауб, который долгое время жил в этой квартире, основал благотворительный фонд, который исполняет эти рождественские мечты и помогает нуждающимся семьям в округе.

Эта квартира на Манхэттене по адресу 22-я Вест-стрит находится далеко от Северного полюса. Но именно сюда уже около десяти лет каждый декабрь приходят сотни писем, адресованных Санта-Клаусу.



Что это за странная ошибка в адресе, пока остаётся загадкой — но она стала стимулом для многих добрых дел. Когда письма только начинали приходить, в квартире жил Джим Глауб. Он говорит, что их отправляли бедные семьи из округи. Просили игрушки, тёплую одежду и предметы первой необходимости.



К 2010 году писем стало так много, что Джим решил действовать. Так родилась благотворительная организация «Чудо на 22-й улице». Это, по сути, портал, на котором каждый желающий может зарегистрироваться в качестве «рождественского эльфа». Также через него можно отправить денежное пожертвование.



ДЖИМ ГЛАУБ, основатель благотворительной организации: Люди благодаря этому могут прочувствовать радость дарения. То есть они пытаются расширить свои рамки, что-то отдать другим — и это такое приятное чувство! Они берут письмо, исполняют желание семьи — и ощущения фантастические!



Джим по этому адресу давно не живёт. Сейчас квартиру снимает Мередит, она работает моделью. Теперь она забирает письма из почтового ящика и передаёт Джиму.



МЕРЕДИТ МАККЕРНАН, жительница Нью-Йорка: Так приятно осознавать, что в Нью-Йорке есть много семей, которые хотят помочь этим людям, хотят помочь тем, кто в этом нуждается. Это очень мило.



В прошлом году на адрес пришло около 500 писем. Сколько будет в этом, ещё предстоит подсчитать.



Дата выхода в эфир 23 декабря 2019 года.