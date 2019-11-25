Euronews: ёлка в аренду — в Клайпеде придумали, как сохранить жизнь символу Нового года

Любители природы в Литве могут радоваться настоящей новогодней ёлке и не переживать, что её придётся выбрасывать: теперь в Клайпеде можно взять деревце из ботанического сада напрокат, а после праздников вернуть обратно. Этой услугой активно пользуются и крупные компании, которые на праздники арендуют деревья в горшках десятками, передаёт Euronews.
Живую ёлочку жалко — придётся выбрасывать, а искусственную — неинтересно и не так весело? Ботанический сад Клайпеды предлагает решение вопроса, который задают себе почти все, празднующие Рождество и Новый год. Там можно взять деревце напрокат! Живое, в горшке, с инструкцией по уходу — а после праздников сдать обратно.
АСТА КЛИМЕНЕ, директор Клайпедского ботанического сада:Это и есть наша задача: обучать, рассказывать о жизни растений и об уходе за ними, о разнообразии и сохранении. Мы предлагаем такую альтернативу для тех, кто любит и уважает природу.
За возвращённой ёлочкой продолжат ухаживать сотрудники ботанического сада, и на следующий год она вновь сможет кого-нибудь порадовать.
ЖЕНЩИНА:Мы не хотели рубить дерево, но и искусственную ёлку тоже не хотели. Деревце в горшке нам просто некуда было бы поставить, если бы мы его купили. И тут в интернете мы обнаружили, что его можно взять на время! Так что и ель не пострадает, и выбрасывать её не придётся.
Идея сдавать ёлки напрокат появилась уже несколько лет назад и доступна во многих странах. Услугой, по крайней мере в Литве, пользуются не только заботящиеся о природе семьи — но и, например, большие компании, которые на праздники арендуют деревья в горшках десятками.
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