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Euronews: ёлка в аренду — в Клайпеде придумали, как сохранить жизнь символу Нового года
Любители природы в Литве могут радоваться настоящей новогодней ёлке и не переживать, что её придётся выбрасывать: теперь в Клайпеде можно взять деревце из ботанического сада напрокат, а после праздников вернуть обратно. Этой услугой активно пользуются и крупные компании, которые на праздники арендуют деревья в горшках десятками, передаёт Euronews.

Живую ёлочку жалко — придётся выбрасывать, а искусственную — неинтересно и не так весело? Ботанический сад Клайпеды предлагает решение вопроса, который задают себе почти все, празднующие Рождество и Новый год. Там можно взять деревце напрокат! Живое, в горшке, с инструкцией по уходу — а после праздников сдать обратно.

АСТА КЛИМЕНЕ, директор Клайпедского ботанического сада: Это и есть наша задача: обучать, рассказывать о жизни растений и об уходе за ними, о разнообразии и сохранении. Мы предлагаем такую альтернативу для тех, кто любит и уважает природу.

За возвращённой ёлочкой продолжат ухаживать сотрудники ботанического сада, и на следующий год она вновь сможет кого-нибудь порадовать.

ЖЕНЩИНА: Мы не хотели рубить дерево, но и искусственную ёлку тоже не хотели. Деревце в горшке нам просто некуда было бы поставить, если бы мы его купили. И тут в интернете мы обнаружили, что его можно взять на время! Так что и ель не пострадает, и выбрасывать её не придётся.

Идея сдавать ёлки напрокат появилась уже несколько лет назад и доступна во многих странах. Услугой, по крайней мере в Литве, пользуются не только заботящиеся о природе семьи — но и, например, большие компании, которые на праздники арендуют деревья в горшках десятками.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2019 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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