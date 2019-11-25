Euronews: ёлка в аренду — в Клайпеде придумали, как сохранить жизнь символу Нового года

03:00 Комитет WADA рекомендовал запретить проведение международных соревнований в России Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований на четыре года.

03:00 В Киеве сообщили детали разговора Зеленского с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным «подчеркнул необходимость возвращения всего вооружения и оборудования» с кораблей, переданных Россией Украине.

03:00 WADA считает, что данные московской лаборатории не являются полностью достоверными Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) считает, что данные московской антидопинговой лаборатории не являются полностью достоверными.

03:00 В Великом Новгороде загорелся склад по производству плёнки В Великом Новгороде произошёл пожар на складе по производству плёнки на площади 200 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

03:00 WADA подтвердило, что Россия может быть отстранена от соревнований на четыре года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

03:00 Путин и Зеленский провели телефонный разговор Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с передачей Украине трёх военных кораблей, задержанных Россией в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

03:00 СМИ: Комитет WADA рекомендовал допустить россиян к ОИ в нейтральном статусе Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации допустить российских спортсменов к Олимпиаде 2020 года в Токио под нейтральным флагом.

03:00 Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ответ «Нафтогаза» о возможности продления контракта с «Газпромом» на транзит российского газа.

03:00 Сабо объяснил, в чём сборная Украины по футболу превосходит Россию Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о возможном матче с командой России на чемпионате Европы 2020 года.

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03:00 Борис Эйфман награждён за вклад в развитие образования Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил нагрудный знак «За гуманизацию школы Петербурга» художественному руководителю Театра балета и Академии танца Борису Эйфману за вклад в развитие образования, сообщает Nation News.

03:00 В Татарстане проводят проверку по факту ДТП с микроавтобусом Прокуратура Татарстана по поручению главы ведомства Илдуса Нафикова проводит проверку по факту ДТП с микроавтобусом на трассе Заинск — Набережные Челны, сообщает «Реальное время».

03:00 Трамп наградил участвовавшую в ликвидации главаря ИГ собаку Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме служебную собаку по кличке Конан, которая участвовала в спецоперации Соединённых Штатов в Сирии по ликвидации главаря «Исламского государства»* (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.

03:00 В Сочи арестовали трёх мужчин по подозрению в продаже наркотиков В Сочи задержали и впоследствии арестовали троих жителей Татарстана, которые подозреваются в изготовлении и распространении наркотиков, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

03:00 NYT: комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

03:00 В Госдуме прокомментировали заявление Медведева о санкциях Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в беседе с ФАН прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что Москва не станет первой отменять ограничительные меры, которые были введены в ответ на санкции.

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03:00 «Спартак» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Московский «Спартак» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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03:00 Бутов: ОКР предпринял совершенно правильный шаг в отношении ВФЛА Бывший член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов высказался о призыве Олимпийского комитета России (ОКР) полностью сменить руководство ВФЛА.

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