Daily Mail: будто конец света — в канун Рождества британские супермаркеты погрязли в очередях

Жители Великобритании в канун Рождества отправились за покупками в супермаркеты с раннего утра, но даже это не избавило их от очередей на кассах. Как пишет Daily Mail, почти половина жителей Лондона оставляет покупки на последний момент.

Супермаркеты в Великобритании заполнились людьми, «будто сегодня конец света», пишет Daily Mail. По словам автора статьи, многие люди в последний день перед Рождеством штурмуют магазины, пытаясь найти подарки и купить еду к праздничному столу. Кадры с длинными очередями и толпами попали в социальные сети.



В супермаркетах вроде Tesco, Asda и Sainsbury's весь день много народа, и в очереди приходится стоять по полчаса, а то и по часу. В маленьких магазинах очереди выходили на улицу.



В одном из супермаркетов, который открылся сегодня в 6 утра, люди возмущались, что в это время работало только четыре кассы. При этом многие в очередях беспокоились, что купили замороженные продукты, и те разморозятся, пока они ждут. В интернет попало видео с толпой людей в супермаркете, снятое в 7:45 утра, и очевидцы говорят, что в очередях были ссоры, но руководство магазина ничего не делало, чтобы их урегулировать.



Некоторые ругались даже за буханку хлеба. Однако были в соцсетях и те, кто выразил сострадание сотрудникам супермаркетов, которым пришлось работать в этот день.



Впрочем, кто-то остался дома и заказывает подарки через интернет — тем более что крупные ритейлеры призывают к этому и обещают делать доставку до полуночи.



Как отмечает Daily Mail, в среднем одна британская семья тратит на покупки в декабре £459. При этом, по статистике, 40% жителей Лондона оставляют покупки на последние дни перед Рождеством.