NTD: мировые звёзды кино рассказали, как отметят Рождество
Украшение дома, разворачивание подарков, приготовление праздничных блюд и наслаждение ничегонеделанием. Вот обычный набор рождественских и новогодних традиций. И не только у «простых смертных». Мировые звёзды в этом плане оказались такими же, как и все остальные.
ДУЭЙН ДЖОНСОН, актёр: Моя любимая рождественская традиция — просто смотреть, как дети открывают подарки, как бегут вниз по лестнице, чтобы узнать, что Санта им принёс. Самое интересное — визит Санта-Клауса. Я сам в душе большой ребёнок, поэтому радуюсь вместе с детьми.
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