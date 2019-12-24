NTD: мировые звёзды кино рассказали, как отметят Рождество

Известные актёры кино рассказали о своих рождественских и новогодних традициях. Как передаёт NTD, мировые звёзды в этом плане оказались такими же, как и все остальные: они украшают дома, дарят подарки близким, а также проводят время с друзьями.

Украшение дома, разворачивание подарков, приготовление праздничных блюд и наслаждение ничегонеделанием. Вот обычный набор рождественских и новогодних традиций. И не только у «простых смертных». Мировые звёзды в этом плане оказались такими же, как и все остальные.

ДУЭЙН ДЖОНСОН, актёр: Моя любимая рождественская традиция — просто смотреть, как дети открывают подарки, как бегут вниз по лестнице, чтобы узнать, что Санта им принёс. Самое интересное — визит Санта-Клауса. Я сам в душе большой ребёнок, поэтому радуюсь вместе с детьми.

ШАРЛИЗ ТЕРОН, актриса: Обычно ничего сверхъестественного. Я всегда готовлю. Люблю готовить рождественский ужин. И обычно приходит пара друзей, и мы отдыхаем вместе с семьёй, много едим.

ЭМИЛИЯ КЛАРК, актриса: О, я точно любитель Рождества. У моей семьи несколько традиций. Одна — утреннее разворачивание подарков вместе в комнате родителей. Я это обожаю и буду так делать, наверное, до 60 лет.

ДЕВ ПАТЕЛЬ, актёр: Я собирался надеть носки с оленями. Но Кара, мой пиар-менеджер, мне не разрешает.

ЧЕДВИК БОУЗМАН, актёр: На Новый год на юге мы готовим блюда, которые, как считается, приносят богатство и здоровье. Некоторые называют это суеверием. А я просто называю это хорошей едой.

В целом большинство звёзд говорят, что любят проводить больше времени с семьёй и друзьями.

УИЛЛЕМ ДЕФО, актёр: Я постоянно в разъездах, постоянно в разных местах. Но я из большой семьи. Думаю, поскольку я постоянно куда-то езжу, то больше всего мне нравится возвращаться домой и собирать вместе как можно больше родственников и друзей.

СИЕННА МИЛЛЕР, актриса: Индейка, много еды, ужин у огня, красное вино. И желательно всё это сразу.

Ну а кто-то ждёт не дождётся, когда праздники, наконец, закончатся.

ХЬЮ ГРАНТ, актёр: Думаю, нужно начинать праздновать в тот день, когда ёлки выбрасывают на улицы. Значит весь ужас уже позади.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2019 года.