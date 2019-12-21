NTD: торт в виде храма Василия Блаженного украсил рождественскую выставку в Индии

Уникальный торт в виде московского храма Василия Блаженного стал главным экспонатом рождественской кулинарной выставки в индийском городе Бангалор. Среди экспонатов — сладкие сюжеты Рождества, мифические сценки и съедобные звери. Хотя христиане составляют менее 3% жителей Индии, Рождество сейчас празднуют во многих крупных городах разных стран мира, передаёт NTD.
Рождественское настроение охватило и жителей индийского города Бангалор. Здесь проходит ежегодная выставка тортов, посвящённая этому празднику. Главным экспонатом стало кулинарное изделие в виде московского храма Василия Блаженного.
Но и все остальные торты также вызывают восхищение у гостей выставки.
ПОСЕТИТЕЛЬ:Очень интересно видеть все эти декорации, стенды и развлечения для детей! Я хочу здесь попробовать все торты и все виды мороженого.
Среди экспонатов — сладкие сюжеты Рождества, мифические сценки и съедобные звери. Есть здесь и индуистские божества, а также симпатичные крысы — символ 2020 года.
ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Очень хорошо сделан артист катхакали! Также изображены достопримечательности штата Карнатака. Есть и храм. Каждый год здесь меняют главную тему, и стоит сюда приехать хотя бы раз.
Менее 3 процентов жителей Индии — христиане. Однако в наше время Рождество празднуют во многих крупных городах разных стран.
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