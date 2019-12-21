NTD: торт в виде храма Василия Блаженного украсил рождественскую выставку в Индии

03:00 Трамп подписал оборонный бюджет США с мерами против России Американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены меры против России, в том числе санкции против «Северного потока — 2».

03:00 В ФАС не поступали жалобы на рост цен на алкоголь перед Новым годом В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) к настоящему времени не зафиксировали жалоб и обращений на завышение цен на алкогольную продукцию в преддверие Нового года.

03:00 На Украине обновили группу прокуроров в деле об убийстве Шеремета Генеральная прокуратура Украины обновила группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году.

03:00 Allseas приостановила работу над «Северным потоком — 2» из-за США Прокладчик подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2» — швейцарская компания Allseas заявила, что приостанавливает работу над проектом в связи с угрозами введения санкций со стороны США.

03:00 Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Киеве В Киеве в результате пожара в шестнадцатиэтажном доме погибли два человека, возгорание ликвидировано. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Facebook.

03:00 МИД Грузии не согласился с мнением СМИ о смене курса в сторону России Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил несогласие с утверждениями американской газеты The Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что внешнеполитический курс Тбилиси изменён в сторону Москвы.

03:00 Джонсон совершит визит в Эстонию Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 21 декабря совершит визит в Эстонию, в ходе которого встретится с главой эстонского правительства Юри Ратасом и навестит британских военных на базе НАТО в городе Тапа.

03:00 В Торонто три человека пострадали при стрельбе В канадском городе Торонто неизвестный открыл стрельбу по пассажирам автомобиля на шоссе, три человека пострадали. Об этом информирует телеканал Global News.

03:00 Восемь автомобилей стали участниками ДТП в Воронежской области В Воронежской области на трассе М-4 в районе населённого пункта Верхний Мамон произошло столкновение восьми автомобилей, никто не пострадал.

03:00 В ГСЧС по Одесской области сменили руководство после ЧП в колледже В управлении Госслужбы Украины по ЧС по Одесской области сменили руководство после пожара в Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, жертвами которого стали 16 человек.

03:00 Власти Грузии заявили о «позитивной динамике туризма» Министр экономики Грузии Натия Турнава в ходе выступления в парламенте заявила, что грузинские власти продолжают развивать сферу туризма, несмотря на отмену прямого авиасообщения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

03:00 Помпео и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию с «Северным потоком — 2» Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время телефонного разговора обсудили ряд вопросов, в том числе противодействие Вашингтона строительству «Северного потока — 2».

03:00 Посол: Эквадор может пересмотреть решение об отключении RT от вещания Посол Эквадора в Москве Хулио Прадо Эспиноса в интервью газете «Известия» заявил, что власти страны считают, что решение об отключении телеканала RT от вещания может быть пересмотрено, если будут предприняты шаги по установлению диалога.

03:00 Трамп выступит в конгрессе с ежегодным посланием 4 февраля Американский президент Дональд Трамп выступит с ежегодным посланием в конгрессе 4 февраля 2020 года по приглашению спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

03:00 Небензя прокомментировал отказ СБ ООН от предложения России по Сирии Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал отказ членов Совета Безопасности организации поддержать предложенную Москвой резолюцию о гуманитарной помощи Сирии.

03:00 В офисе Зеленского заявили, что Россия выплатит $3 млрд «Нафтогазу» Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе переговоров по газу, прошедших в Минске, российская сторона согласилась выплатить Киеву $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

03:00 В Госдуме поддержали заявление экс-премьера Эстонии по ситуации со Sputnik Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил заявление бывшего эстонского премьер-министра Эдгара Сависаара, который осудил давление властей на Sputnik Эстония и угрозы в адрес журналистов агентства.

03:00 Швед заявил, что «Химки» отлично сыграли с «Жальгирисом» в Евролиге Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед поделился эмоциями после победы над литовским «Жальгирисом» (83:74) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

03:00 Сёмин ответил Губерниеву по поводу получения награды «Серебряная лань» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, который выразил несогласие с тем, что наставник железнодорожников стал лауреатом премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».

03:00 В офисе Зеленского назвали принципиальными договорённости по транзиту Представителям Еврокомиссии, Украины и России удалось окончательно договориться по принципиальным условиям продолжения транзита российского газа через территорию Украины, заявили в пресс-службе украинского лидера Владимира Зеленского.

03:00 Эксперт прокомментировал предложение снизить нештрафуемый порог превышения скорости Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал заявление вице-премьера Максима Акимова о том, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 км/ч до 10 км/ч.

03:00 «Валенсия» показала гол Черышева пяткой на тренировке Пресс-служба испанского футбольного клуба «Валенсия» опубликовала видеозапись гола, забитого российским полузащитником команды Денисом Черышевым пяткой на тренировке.

03:00 Экс-премьер Эстонии осудил давление властей на Sputnik Бывший эстонский премьер-министр, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар осудил давление властей на Sputnik Эстония и угрозы в адрес журналистов агентства, напомнив, что СМИ должны при любых обстоятельствах оставаться свободными.

03:00 Знарок отметил, что хоккеисты «Спартака» бились до конца в матче с «Сочи» Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок остался доволен своими подопечными после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сочи».

03:00 В ФАР прокомментировали планы снизить нештрафуемый порог превышения скорости Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Ердышов прокомментировал заявление вице-премьера Максима Акимова о том, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

03:00 ПФР назвал сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

03:00 В сети появилось видео танца Трусовой, Косторной и Щербаковой в зале В сети опубликовали видео танца российских фигуристок Александры Трусовой, Алёны Косторной и Анны Щербаковой на занятиях по хореографии.

03:00 Путин провёл встречу с лидером Узбекистана Российский президент Владимир Путин в рамках неформального саммита глав стран СНГ в Санкт-Петербурге провёл отдельную встречу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

03:00 Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписание которого ожидается до конца 2019 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

03:00 Хиддинк назначен консультантом футбольного клуба ПСВ Нидерландский футбольный клуб ПСВ объявил о назначении бывшего главного тренера сборной России по футболу Гуса Хиддинка на должность консультанта команды.

03:00 Президент Татарстана вручил благодарность 100-летнему ветерану МЧС Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил благодарность ветерану МЧС, полковнику внутренней службы в отставке Фараху Хайрутдиновичу Хайрутдинову, которому исполнилось 100 лет.

03:00 Эксперты назвали основные критерии выбора жилья для новогоднего отдыха Специалисты сервиса бронирования Tvil.ru составили рейтинг запросов, по которым туристы чаще всего выбирают жильё для отдыха в новогодние праздники.

03:00 ЦСКА на последних секундах вырвал победу у «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге Московский ЦСКА одолел турецкий «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

03:00 Джабаров оценил слова Зеленского об инвестициях США в экономику Украины Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил о важности увеличения американских инвестиций в экономику Украины.

03:00 Эксперты дали рекомендации по выбору новогодней ёлки На подмосковных базарах началась продажа новогодних ёлок. Специалисты рассказали, как выбрать дерево по его внешнему виду.

03:00 Эксперт оценил инициативу провести в России перепись сим-карт Ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН Андрей Чечулин в беседе с ФАН прокомментировал предложение депутата Госдумы провести перепись сим-карт в России.

03:00 Эксперт прокомментировал предложение провести перепись сим-карт в России Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал инициативу по проведению инвентаризации всех действующих сим-карт в России.

03:00 Подмосковный бизнес-омбудсмен подвёл итоги года Подмосковный бизнес-омбудсмен Владимир Головнёв подвёл итоги 2019 года, сообщает телеканал «360».

03:00 В ЕК прокомментировали протокол России и Украины по транзиту газа Россия и Украина подписали сбалансированный протокол по транзиту газа через украинскую территорию, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

03:00 Непомнящий назвал команды, которые его удивили в первой части сезона РПЛ Тренер Валерий Непомнящий рассказал о командах, которые его удивили в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии При двух массовых атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военнослужащих Сирии и ещё 42 солдата сирийской армии получили ранения. Обе атаки были отражены, уничтожены и ранены до 200 террористов.

03:00 В Казани откроют мемориальную доску солисту ансамбля Александрова В Казани откроют мемориальную доску солисту Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, уроженцу Татарстана Владиславу Голикову. Церемония состоится 23 декабря, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональное Минкультуры.

03:00 Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Оренбургской области Спасатели предупредили о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки в Оренбургской области, передаёт RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

03:00 «Спартак» в ОТ одолел «Сочи» в матче КХЛ, уступая по ходу встречи 0:3 Московский «Спартак» одержал победу в овертайме над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 Эксперт оценил призыв Трампа ускорить процесс импичмента Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа ускорить процесс импичмента.

03:00 Эксперт оценил подписание Россией и Украиной протокола по транзиту Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT подписание Россией и Украиной протокола договорённостей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулировании взаимных требований.

03:00 Эксперт рассказал о самых популярных покупках россиян в интернете к Новому году Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов в беседе со «Взглядом» рассказал о наиболее популярных покупках россиян к Новому году.

03:00 СМИ: Сенаторы предложат запретить продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним Члены Совета Федерации предложат запретить продажу жевательных и сосательных смесей с никотином несовершеннолетним, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на источник.

03:00 В Подмосковье заработал новый комплекс по переработке отходов В Московской области заработал новый комплекс по переработке отходов КПО «Восток». Он расположен в Егорьевске, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства ЖКХ.