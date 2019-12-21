NTD Оригинал

NTD: торт в виде храма Василия Блаженного украсил рождественскую выставку в Индии
Уникальный торт в виде московского храма Василия Блаженного стал главным экспонатом рождественской кулинарной выставки в индийском городе Бангалор. Среди экспонатов — сладкие сюжеты Рождества, мифические сценки и съедобные звери. Хотя христиане составляют менее 3% жителей Индии, Рождество сейчас празднуют во многих крупных городах разных стран мира, передаёт NTD.

Рождественское настроение охватило и жителей индийского города Бангалор. Здесь проходит ежегодная выставка тортов, посвящённая этому празднику. Главным экспонатом стало кулинарное изделие в виде московского храма Василия Блаженного.

Но и все остальные торты также вызывают восхищение у гостей выставки.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Очень интересно видеть все эти декорации, стенды и развлечения для детей! Я хочу здесь попробовать все торты и все виды мороженого.

Среди экспонатов  — сладкие сюжеты Рождества, мифические сценки и съедобные звери. Есть здесь и индуистские божества, а также симпатичные крысы  —  символ 2020 года.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Очень хорошо сделан артист катхакали! Также изображены достопримечательности штата Карнатака. Есть и храм. Каждый год здесь меняют главную тему, и стоит сюда приехать хотя бы раз.

Менее 3 процентов жителей Индии — христиане. Однако в наше время Рождество празднуют во многих крупных городах разных стран.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2019 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
NTD США Северная Америка
теги
выставка дети еда Индия кулинария культура Москва Новый год праздник Рождество Россия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров