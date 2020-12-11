SRF: в Швейцарии выяснили, чем тканевые маски лучше одноразовых

Многие люди в Швейцарии вместо одноразовых масок носят тканевые, полагая, что они экологичнее, сообщает SRF. Швейцарский исследовательский институт контроля качества материалов решил проверить соответствует ли это утверждение истине, и пришёл к выводу, что аналог из хлопка по некоторым параметрам всё же уступает своему синтетическому собрату. Но в этом кусочке всё равно сокрыт большой потенциал, отмечают учёные.

Сейчас в Швейцарии многие носят на лице то, что называется мерой предосторожности, а именно защитную маску, которая оберегает того, кто её одел, и других от коронавируса. Одно дело качество этих масок. Другое — многие носят тканевые маски, потому что они не хотят использовать большое количество одноразовых масок. Но вопрос в том, действительно ли они экологичнее? Швейцарский исследовательский институт контроля качества материалов (EMPA) в Санкт-Галлене провёл исследование для того, чтобы это выяснить. Результаты поражают. Репортаж Бигны Зильбершмидт и Андреи Веч.

У какой маски экобаланс лучше? Сравнение производилось между хирургическими масками из синтетических материалов и тканевыми масками из хлопка. Для своего исследования команда исследователей из EMPA собрала данные со всего мира. Руководитель исследований поставило одно принципиальное условие.

КЛАУДИА СОМ, руководитель исследования: Чтобы маска соответствовала требованиями швейцарской рабочей группы. Ведь маска должна защищать. Это самое важное. Продукт, который не работает, не может быть экологичным, даже его производство экологичное. Если он не приносит пользы, значит можно обойтись и без него.

Эффект рассматривался, исходя из того, что один человек будет в течение недели ежедневно добирается на общественном транспорте до работы, а также трижды сходит за покупками. Для этого он воспользуется двумя тканевыми масками, которые будет выбрасывать после пятой стирки, или же он будет носить на этой неделе 13 хирургических одноразовых масок, выбрасывания из сразу после ношения. Рассчитывались баланс CO 2 , затраты энергии, воды, а также общее загрязнение окружающей среды в результате производства, использования и утилизации масок. Что любопытно, в плане затрат воды и общего загрязнения окружающей среды тканевая маска уступает хирургической. Почему?

РОЛАНД ХИШИР, руководитель исследовательской группы EMPA: Производство тканевых масок очень сильно загрязняет окружающую среду. Это связано с тем, как выращивается хлопок. Этому растению нужно много воды. В этой сфере сельского хозяйства используются удобрение и пестициды. А за всеми этими факторам стоят энергетические затраты и расход нефти.

Если же тканевую маску, как указывают производители, можно было бы стирать 20 раз без утраты её защитных свойств, то по сравнению с одноразовой она бы меньше загрязняла окружающую среду. Теперь в EMPA придумывают способ увеличить срок службы тканевых масок. Одно можно утверждать с уверенностью: в маленьком кусочке ткани сокрыт большой потенциал.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2020 года.