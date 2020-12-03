Die Welt: ВОЗ порекомендовала в отдельных случаях носить маску даже дома

В некоторых случаях защитную маску на лице стоить носить даже дома, пишет Die Welt, ссылаясь на новые рекомендации ВОЗ. К примеру, в случае посещения гостей или при плохом проветривании. При этом в ВОЗ подчеркнули, что чёткого научного подтверждения эффективности масок в предотвращении коронавируса пока нет.
ВОЗ расширила свои рекомендации касательно ношения защитных масок, сообщает Die Welt. В частности, новые рекомендации касаются случаев, когда носить маску следует даже дома.
Теперь ВОЗ рекомендует носить маску дома в случае посещения гостей и плохого проветривания. При этом неважно, соблюдается ли социальная дистанция минимум в один метр.
Кроме того, в ВОЗ посоветовали не носить маску на руке, запястье или опускать её на подбородок в то время, когда в ней нет необходимости, пишет Die Welt. Маску следует хранить в чистом, пластиковом, многоразовом пакете.
При этом в ВОЗ подчеркнули, что несмотря на все рекомендации, всеобщее использование масок здоровыми людьми не является однозначным. «На данный момент есть лишь ограниченные и противоречивые научные данные об эффективности ношения масок в плане предотвращения респираторных заболеваний, включая коронавирус», — приводит издание выдержку из рекомендаций ВОЗ.
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