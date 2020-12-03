Die Welt Оригинал

Die Welt: ВОЗ порекомендовала в отдельных случаях носить маску даже дома

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В некоторых случаях защитную маску на лице стоить носить даже дома, пишет Die Welt, ссылаясь на новые рекомендации ВОЗ. К примеру, в случае посещения гостей или при плохом проветривании. При этом в ВОЗ подчеркнули, что чёткого научного подтверждения эффективности масок в предотвращении коронавируса пока нет.
Die Welt: ВОЗ порекомендовала в отдельных случаях носить маску даже дома
Reuters

ВОЗ расширила свои рекомендации касательно ношения защитных масок, сообщает Die Welt. В частности, новые рекомендации касаются случаев, когда носить маску следует даже дома.

Теперь ВОЗ рекомендует носить маску дома в случае посещения гостей и плохого проветривания. При этом неважно, соблюдается ли социальная дистанция минимум в один метр.
 
Кроме того, в ВОЗ посоветовали не носить маску на руке, запястье или опускать её на подбородок в то время, когда в ней нет необходимости, пишет Die Welt. Маску следует хранить в чистом, пластиковом, многоразовом пакете.
 
При этом в ВОЗ подчеркнули, что несмотря на все рекомендации, всеобщее использование масок здоровыми людьми не является однозначным. «На данный момент есть лишь ограниченные и противоречивые научные данные об эффективности ношения масок в плане предотвращения респираторных заболеваний, включая коронавирус», — приводит издание выдержку из рекомендаций ВОЗ.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Die Welt Германия Европа
теги
ВОЗ коронавирус медицина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров