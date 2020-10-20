BI: ВОЗ связала рост заражений в США и Европе с недостаточным соблюдением карантина

В Европе и США вновь растёт число заражений коронавирусом, и связано это не только с погодными изменениями, но и, как считает ВОЗ, с неэффективным карантином, пишет Business Insider. Эксперты организации подчеркнули необходимость полной изоляции как заболевших, так и тех, с кем они контактировали. Но для этого также важно оперативно получать результаты тестов, с чем некоторые страны по-прежнему испытывают трудности.

Число заражений коронавирусом вновь растёт во многих странах Европы и в Северной Америке, что говорит о начале новой волны пандемии, пишет Business Insider.

Особенно быстрый рост числа заболевших наблюдается в США, Великобритании, Италии и Бельгии, однако, как обращает внимание издание, тенденция не ограничивается этими странами. «На прошлой неделе порядка половины наших стран-участниц в европейском регионе столкнулись с увеличением числа заражений на 50 процентов. Мы, определённо, наблюдаем рост заболеваемости повсюду», — прокомментировал исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Отчасти увеличение числа заражений в Северном полушарии связано с падением температур, из-за которых люди по большей части собираются внутри помещений, где вирус распространяется быстрее. Но кроме того, по словам Райана, в некоторых странах существует ещё одна серьёзная причина, почему болезнь не отступает. Так, в рамках борьбы с COVID-19, помимо ношения масок, мытья рук и соцдистанцирования, есть ещё одна очень важная мера, которую соблюдают не так тщательно, — оперативная изоляция заражённых и имевших с ними контакт.

Как утверждает высокопоставленный сотрудник ВОЗ, улучшение в процессе осуществления карантина — его единственное пожелание, которое помогло бы в значительной мере изменить ситуацию.

«Если бы меня как врача из органов здравоохранения попросили назвать одну вещь, которая помогла бы в корне изменить ситуацию, я бы сказал, что это пристальный контроль над тем, чтобы абсолютно все люди, с которыми контактировал пациент с подтверждённым коронавирусом, были помещены на карантин на необходимый срок, — это помогло бы прервать эпидемиологическую цепь», — заявил Райан в ходе онлайн-пресс-конференции в понедельник 19 октября.

Эксперт ВОЗ полагает, что карантинные меры не предпринимались систематически, особенно в странах, которые сегодня столкнулись с резким ростом числа заражений. «Если вы знаете, что у вас был контакт с заражённым человеком, вы должны соблюдать полный карантин у себя дома, не взаимодействуя лично с другими людьми», — призвал Райан.

Business Insider напоминает, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют всем, кто контактировал с людьми, у которых подтвердился коронавирус, соблюдать 14-дневный карантин. Исключение делается лишь для тех, кто и сам переболел «короной» в последние три месяца.

Карантин, подчёркивает журнал, не даёт людям, которые, сами того не зная, могут быть заражены коронавирусом, передать его окружающим. «Эта система работает очень эффективно, потому что если все люди с вирусом будут оставаться дома, никто новый в местном сообществе не сможет заразиться и вспышка заболевания в конкретной местности сходит на нет. Так было ранее в Новой Зеландии, так было в Южной Корее, так было в Китае. Так могло бы быть и ещё во многих других местах, но нет», — подчёркивает издание.

В ходе той же пресс-конференции ВОЗ глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария ван Керкхове поделилась, что её друзья и родственники в последнее время часто спрашивают у неё, что значит карантин. Эксперт пояснила, что это полная изоляция, в том числе это значит, что нельзя ходить на работу, в магазин, встречаться с друзьями и приглашать кого-то к себе домой. В идеале, добавила ван Керкхове, местные власти должны оказывать поддержку людям, вынужденным соблюдать карантин, чтобы им было на что жить и содержать семью.

Однако финансовый вопрос не единственное препятствие на пути эффективного соблюдения карантинных мер. В США, к примеру, большую проблему составляет слишком долгое ожидание результатов тестирования, которое не позволяет своевременно оповестить людей о необходимости соблюдения карантина. По данным исследования Северо-Восточного университета, Гарварда, Северо-Западного университета и Ратгерского университета, в сентябре в среднем время ожидания результатов тестов на COVID-19 в Америке составило порядка 2,7 дней. Это намного лучше 4,4 дней, которые требовались в марте. Тем не менее многие эксперты в сфере здравоохранения считают, что для более эффективного осуществления карантинных мер люди должны получать результаты в течение суток.