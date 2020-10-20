Guardian: бельгийский министр заявил, что его страна близка к коронавирусному «цунами»

Бельгия теряет контроль над второй волной пандемии коронавируса и очень близка к тому, что её захлестнёт «цунами» из заболевших COVID-19, — об этом, как пишет The Guardian, заявил бельгийский министр здравоохранения Франк Ванденбруке.



В интервью каналу RTL он также отметил, что бельгийцам нужно радикально изменить своё поведение. Ситуацию в столице, Брюсселе, а также во франкоговорящей Валлонии министр назвал «худшей, а, следовательно, самой опасной в Европе».



«Мы — наиболее пострадавший регион во всей Европе. Мы действительно близки к цунами ... при котором мы больше не контролируем происходящее. Сегодня мы все ещё можем контролировать происходящее, но с огромными трудностями и стрессом», — подчеркнул Ванденбруке.



Как он отметил, при дальнейшем росте числа инфицированных, количество госпитализаций увеличится настолько, что придётся откладывать лечение тех, кто болеет другими заболеваниями, «что также очень опасно».



«У правительства есть лишь одно послание для общественности: берегите себя, берегите своих близких, чтобы не заразиться», — добавил бельгийский министр.



Как напоминает издание, ещё в прошлом месяце британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок приводил Бельгию в качестве примера того, как надо действовать в условиях второй волны коронавируса, поскольку в августе количество новых случаев заражения в этой стране держалось на низком уровне.



Однако начиная с сентября, после того как взрослые вернулись на рабочие места, а учащиеся — в школы, число инфицированных начало резко расти.



Так, в период с 9 по 15 октября в среднем регистрировалось 7876 новых случаев заражения в день, что на 79% больше, чем на предыдущей неделе.



А в понедельник вступили в силу последние ограничения со стороны бельгийского правительства. В течение ближайших четырёх недель все бары и рестораны будут закрыты. Продажа алкоголя будет запрещена после 20:00, а с полуночи до 5:00 будет действовать комендантский час.