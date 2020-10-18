Valeurs actuelles: «какофония» в борьбе с пандемией заставляет французов всё меньше доверять правительству

Введение комендантского часа для 20 млн французов вызывало волну сопротивления и недоверия правительству в стране, пишет обозреватель Valeurs actuelles Грегори Руз. Как отмечает автор, виной тому неподготовленность, с которой подошли французские власти к первой волне эпидемии и противоречащие друг другу указания в борьбе с ней. Вместо оснащения реанимаций дополнительным оборудованием, правительство накладывает на граждан бессмысленные ограничения, пытаясь уберечься от судебных исков, считает журналист.

Хотя комендантский час для 20 млн французов, разумеется, был введён ради спасения жизней, он рискует сломать гораздо больше жизней, которые погрузились в вынужденное одиночество, навязанное требованиями чрезвычайного положения в области здравоохранения, считает обозреватель Valeurs actuelles Грегори Руз.

В условиях, когда число инфицированных коронавирусом растёт, необходимо принять меры, чтобы сократить число смертей в результате этой болезни, пишет автор. Однако «какофония» действий правительства, дающего диаметрально противоположные распоряжения с начала пандемии, подпитывает недоверие многих французов, которые отныне более склонны критиковать ограничения свободы, чем поддерживать новые меры санитарной защиты, подчёркивает журналист.

Как напоминает Руз, во время первого связанного с эпидемией кризиса в марте 2020 года, заявления правительства были сфокусированы на количестве поступлений в реанимации и смертей, наряду с утверждениями о нецелесообразности ношения масок, поскольку «они не защищают от коронавируса». После выхода из карантина дистанция в один метр считалась достаточной для сохранения относительно низкого эпидемического порога. Однако по окончании лета, во время которого было позволено абсолютно всё, снова стали множиться меры, призванные замедлить распространение вируса. Требования об обязательном ношении масок становятся повсеместными, социальная дистанция удваивается, собрания ограничиваются, праздничные и культурные мероприятия отменяются, а рестораны и бары — соблюдавшие необходимый санитарный протокол, призванный ограничить распространение Covid-19 — закрываются.

Объявленный Макроном комендантский час призван воздействовать на молодёжь, у которой развилось чувство почти полной безнаказанности в противостоянии вирусу, который её практически не затрагивает. Однако помешает ли им комендантский час устраивать встречи до 21.00 и уходить с вечеринки после 6 утра, задаётся вопросом автор.

Таким образом, главными жертвами комендантского часа становятся рестораны и кафе, в то время как общественный транспорт, спортзалы, библиотеки и стадионы остаются открыты, замечает журналист. Кроме того, уровень эпидемической угрозы определяется теперь процентом заполненности реанимационных служб, который был бы гораздо меньше, если бы правительство значительно увеличило пропускную способность реанимационных коек, как это было сделано во время первого кризиса, связанного с Covid-19. Как напоминает автор, в июле министр здравоохранения Оливье Веран пообещал ввести в эксплуатацию еще 7 тыс. реанимационных коек к осени. «Где они?», — интересуется обозреватель, задаваясь тем же вопросом в отношении 10 тыс. аппаратов для вентиляции лёгких, заказанных государством в апреле 2020 года.

После какофонического урегулирования первого коронавирусного кризиса, в ходе которого правительство продемонстрировало неготовность, которую пыталось скрыть с помощью противоречивых сообщений, теперь оно противостоит вероятной второй волне эпидемии в гораздо более приемлемых для здравоохранения условиях: население приспособилось к риску, а маски и антисептический гель доступны всем, отмечает Руз. Тем не менее, опасность судебных исков, уже ощутимая после обысков в домах экс-премьер-министра Эдуара Филиппа, министра здравоохранения Оливье Верана, его предшественницы Аньез Бузен и главы Генеральной дирекции здравоохранения Жерома Соломона в прошлый четверг, вероятно заставит «храбрых лидеров» Франции «подстелить соломку» и сыграть на излишней осторожности в ущерб эффективности и здравому смыслу, сетует автор статьи.