Euronews: французские медики бастуют и требуют подкрепления в борьбе с пандемией

Врачи и младший медицинский персонал во Франции объявили общенациональную забастовку и вышли на улицы, чтобы обратить внимание правительства и общественности на «реальное положение вещей» в сфере здравоохранения в период пандемии, передаёт Euronews. Медработники жалуются, что им хронически не хватает кадров и ресурсов, а больницы осенью обычно оказываются переполненными каждый год и без пандемии.
Армия французских врачей, которая вот уже который месяц борется с COVID-19, нуждается в свежих силах и в подкреплении.
МУЖЧИНА: Мы очень, очень устали! Мы на грани срыва, эмоции зашкаливают. Так дальше не пойдёт.
В четверг во всей Франции врачи и младший медицинский персонал объявили общенациональную забастовку, чтобы предупредить правительство и общественность о реальном положении вещей.
ЖЕНЩИНА: Это ужасно! Нам не хватает кадров, не хватает ресурсов, мы работаем в скверных условиях.
В течение многих лет медработники выступали против изнурительных условий труда и жаловались на хроническую нехватку средств. Сейчас они говорят, что обещанных правительством вложений в сектор здравоохранения в размере восьми миллиардов евро будет недостаточно. И предупреждают, что со второй волной COVID-19 система просто не справится.
МУЖЧИНА: Моё тело отказывается мне служить: голова не работает, концентрируюсь с трудом. На моих глазах заболевали мои коллеги. И теперь правительство говорит: «Вы должны снова вернуться на передовую, потому что мы в вас уверены». Только на этот раз — без меня, вот и всё!
В попытке сократить число новых случаев заражения короновирусом и пациентов в больницах французские власти ввели комендантский час в девяти крупных городах страны. Бруно Мегарбан заведует отделением интенсивной терапии в парижской больнице Ларибуазьер.
БРУНО МЕГАРБАН, заведующий отделением интенсивной терапии: Проблема на этот раз в том, что новая волна эпидемии поднимается в осенне-зимний период. В это время у нас обычно и так много пациентов, которые попадают в больницу из-за осложнения хронических респираторных или сердечных заболеваний, сезонных вирусов или гриппа. Как правило, в декабре, январе и феврале больницы у нас и так бывают заполнены, уже и без COVID-19.
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