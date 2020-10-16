Le Monde: плохо боролись с пандемией — во Франции у главы Минздрава и других политиков прошли обыски

В домах и офисах министра здравоохранения Франции Оливье Верана, бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и других высокопоставленных чиновников прошли обыски в рамках расследования комиссии по жалобам Суда Республики, пишет Le Monde. Судебная инстанция получила 99 жалоб, в которых кабмин обвиняют в недостаточно эффективных мерах во время первой волны коронавируса.

В четверг 15 октября французская полиция провела обыски в офисах и домах министра здравоохранения Франции Оливье Верана, его предшественницы Аньес Бюзен, бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и бывшего пресс-секретаря правительства Сибет Ндиайе в рамках расследования деятельности кабмина во время пандемии коронавируса, сообщает Le Monde. Кроме того, обыски прошли у главы Генеральной дирекции здравоохранения Жерома Саломона и генерального директора Национального агентства здравоохранения Женевьевы Шен.

Действующие и бывшие члены французского правительства являются фигурантами досудебного расследования комиссии по жалобам Суда Республики, открытого 7 июля. Их обвиняют в «уклонении от борьбы с природным бедствием», которое карается двумя годами тюремного заключения и штрафом в размере €30 тыс.

В статье отмечается, что дата обысков была назначена давно, однако странным образом совпала с новыми ограничениями: накануне президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном выступлении объявил о введении комендантского часа в некоторых регионах страны.

Как рассказывает издание, в ходе расследования предстоит удостовериться, что политики не знали о каких-либо других мерах защиты населения, которые они сознательно проигнорировали. На данный момент комиссия по жалобам Суда Республики приняла 99 жалоб: 13 из них зарегистрированы, 46 признаны необоснованными, девять связаны с открытием расследования, а 31 находится на рассмотрении. Подателями жалоб, в частности, являются врачи частной практики, которые не смогли вовремя получить маски FFP2, хотя находились на передовой борьбы с вирусом. Жалобы тюремного профсоюза CGT-Pénitentiaire и полицейского Vigi изобличают опасности, с которыми столкнулись представители этих профессий. Родственники жертв коронавируса также подали жалобы, однако жалобы со стороны заключённых признаны комиссией необоснованными.

Авторы многих жалоб ссылаются на слова бывшего министра здравоохранения и кандидата в мэры Парижа Аньес Бюзен. «Когда я покидала министерство, я плакала, потому что знала, что перед нами цунами», — заявила в марте Бюзен в интервью Le Monde. По её словам, она уходила с уверенностью, что предстоящие выборы мэров не состоятся. Экс-глава Минздрава также предположила, что стала первой, кто узнал о пандемии, прочитав 20 декабря о странных случаях пневмонии в Китае в англоязычном блоге. Она предупредила главу Генеральной дирекции здравоохранения, 11 января отправила сообщение президенту, а 30 января предостерегла премьер-министра Эдуара Филиппа, что выборы не могут состояться. Однако французская газета нашла несоответствия в её заявлениях: так, 24 января, ещё находясь на посту министра здравоохранения, она уверяла, что «опасность импорта (вируса. — ИноТВ) из Ухани практически нулевая, а риск распространения коронавируса среди населения очень слабый».

В начале июля комиссия по жалобам перечислила возможный состав преступления в «намеренном уклонении от борьбы с природным бедствием»: отказ от организации резервного склада средств защиты (масок), недостаточное количество заказов средств защиты при возникновении первых признаков пандемии, задержки в принятии решений о введении ограничительных мер и карантина, а также проведение муниципальных выборов. Как пишет Le Monde, премьер-министр Франции Жан Кастекс отказался комментировать решения судебной инстанции, однако подчеркнул своё «полное доверие» в отношении министра здравоохранения Оливье Верана и «полную презумпцию невиновности», которой тот обладает.