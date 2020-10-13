Euronews: с возвращением карантина европейский туризм снова «попал в реанимацию»

Представители индустрии туризма крайне обеспокоены новыми ограничительными мерами, которые вводят многие страны Европы на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией. Британские компании заявили, что будут добиваться отмены новых ограничений через суд. А некоторые курорты и гостиницы в Европе уже опасаются, что больше не смогут открыться, передаёт Euronews.

В туристическом секторе ЕС обеспокоены ограничительными мерами, введёнными из-за ускорившихся темпов распространения коронавируса. Сфера туризма составляет порядка 10 процентов ВВП Евросоюза.



Премьер-министр Франции Жан Кастекс встретился с сотрудниками и владельцами ресторанов и гостиниц. Они поведали о своих трудностях.



ДИДЬЕ ШЕНЕ, председатель объединения GNI: Обычно в это время в горах на лыжный сезон уже забронировано от 50 до 60 процентов мест в отелях — но на сегодняшний день показатель не приблизился даже к 10 процентам. В горах есть гостиницы, где уже задумываются о том, чтобы не открываться. И речь идёт не только о небольших горнолыжных курортах. Так что на самом деле, мы попали «в реанимацию»!



Представители британской индустрии гостеприимства сообщили, что пойдут в суд и будут требовать отмены местных локдаунов, которые приведут к закрытию пабов, клубов и ресторанов. В организации, отстаивающей интересы ночных заведений, утверждают: нет доказательств тому, что точки общепита способствуют распространению коронавируса.



Как и в других европейских странах, в Португалии растет число случаев заражений инфекцией. За минувшие сутки о положительном результате теста на коронавирус узнали ещё 1249 человек. Португальцы боятся заразиться — но похоже, ещё больше они обеспокоены возможностью национального карантина.



МИГЕЛЬ МОНТЕЙРО, менеджер: Если наша экономика снова остановится из-за очередного локдауна, это будет настоящей катастрофой!



Будут ли в Поргуталии ужесточаться ограничительные меры, станет известно в ближайшие дни.



Дата выхода в эфир 12 октября 2020 года.