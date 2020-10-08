Euronews: власти в Европе вновь «закручивают гайки» из-за пандемии

В Европе вводят новые ограничительные меры в попытке замедлить распространение коронавирусной инфекции: в Бельгии закрываются все питейные заведения, в столице Германии начинает действовать комендантский час. А французов, судя по реплике президента Макрона, вскоре также ждут дополнительные ограничения, передаёт Euronews.
Новый поворот ключа в «закручивании гаек» в Бельгии: в стране полностью прекращается работа баров и кафе минимум на месяц. Власти полагают, что 57%-ный рост заражений обусловлен, в том числе, и близкими, но нежелательными контактами в питейных заведениях.
Увеличивается в королевстве и число госпитализированных. Подданные не слишком довольны нынешними ограничениями.
ДЕВУШКА: Печально всё это выглядит... Все хоть как-то хотят расслабиться! Мы взрослые и ответственные люди — можем сами себя беречь, можем беречь и других. Ну вот в последний раз хлебнём винца — а потом всё, «финита ля комедиа».
Если раньше вся Франция ждала вечера пятницы, поскольку наступали выходные, то теперь тут ждут вечера четверга: именно в этот день недели глава Минздрава проводит пресс-конференцию, на которой подводит итоги и сообщает о том, какие нововведения ждут граждан. Накануне были выявлены почти 19 тысяч новых инфицированных. И судя по реплике президента, требуются новые ограничения.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Вирус циркулирует особенно активно — и это касается, в первую очередь, пожилых людей. Они в группе наибольшего риска. Мы видим, что всё меньше свободных коек в реанимации — а значит, нас всех ждут новые рестрикции.
В Германии зарегистрировано в разы меньше случаев новых заражений. Но для этой страны за сутки 4 тысячи выявленных инфицированных — самая большая цифра за последние полгода. В Берлине бары и рестораны с субботы работают по новому графику, закрываясь раньше и открываясь позже.
В столице страны и во Франкфурте-на-Майне вводится комендантский час, который действует с 11 вечера до 6 утра. На семейные торжества нельзя пригласить больше десяти человек. Все ограничения введены до конца текущего месяца.
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии».
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Текущая редакция проекта нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает возможность «обнуления» нарушения ПДД, которое было установлено камерами фото- и видеофиксации, после уплаты штрафа.
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