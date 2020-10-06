France 24: в Париже новые ограничения из-за роста заболевших Covid-19
Дата выхода в эфир 04 декабря 2020 года.
Дата выхода в эфир 04 декабря 2020 года.
Участники протестных акции в Бишкеке разграбили часть имущества, которое находилось в здании парламента страны.
Правительство Бразилии приняло решение о продлении ещё на 30 дней ограничения на въезд иностранцев в страну.
Международный валютный фонд (МВФ) продлил расширение квот стран-членов на полгода, то есть, до 6 апреля.
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 11 946 и достигло 4 927 235.
Президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проходил лечение от коронавируса, и направился в Белый дом.
В сети опубликовано снятое с дрона в Киргизии видео Белого дома, ранее захваченного протестующими.
Президент США Дональд Трамп звявил, что в скором времени вернётся к своей избирательной кампании.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого требовали выпустить протестующие в Бишкеке, освобождён из СИЗО. Об этом пишет Интерфакс.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном ситуацию с конфликтом в Нагорном Карабахе.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в настоящее время находится в столице страны — Бишкеке. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.
Протестующие в Киргизии зашли на территорию Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ), требуют выпустить бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Экономика Москвы полноценно восстановится и вернётся к прежней динамике к концу 2021 года или к середине 2022 года. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имещественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Участники протестов в Бишкеке направляются к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), в котором находится бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.
Участники протестных акций, которые проходят в Киргизии, прорвались на территорию здания парламента страны.
Французское издание France Football номинировало десять кандидатов на звание лучшего центрального защитника в истории.
Запад всё в большей степени использует технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для давления на неугодные страны, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН российский постпред Василий Небензя.
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тагир Уланбеков рассказал, с какими проблемами столкнулся при въезде на «Бойцовский остров» в Абу-Даби.
Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в дебатах со своим оппонентом Джо Байденом 15 октября.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, сдавший положительный тест на коронавирус. на данный момент находится в больнице под наблюдением врачей.
История стала прикладной дисциплиной в межгосударственных отношениях, страны и общество используют её для конкурентной борьбы. Об этом RT на форуме «История для будущего. Новый взгляд» заявил помощник президента России Владимир Мединский.
Татьяна Овечкина, мать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, обратилась к сыну в день 15-й годовщины с момента дебюта форварда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Люди с определёнными мутациями в генах не могут заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об ударе по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел.
Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов не выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби из-за диагностированной у него пневмонии.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сдал положительный тест на коронавирус.
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что часть послов стран Евросоюза в Белоруссии отзываются на консультации.
Иран подготовил план по мирному урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел исламской республики Саид Хатибзаде.
В Москве за сутки скончался 31 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число умерших с COVID-19 в городе достигло 5401. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал эпизод матча четвёртого круга «Ролан Гаррос», в котором он попал мячом в судью.
Вслед за пресс-секретарём Белого дома Кейли Макэнани коронавирусную инфекцию обнаружили ещё у двух сотрудников пресс-службы. Об этом пишет ABC, ссылаясь на источники.
Лидирующая на парламентских выборах в Киргизии партия «Биримдик» («Единство») выразила готовность к повторному голосованию.
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова объяснила, почему перестала выкладывать фотографии своих тренировок в социальные сети.
В настоящее время история используется в мире как объект политической борьбы и информационной войны. Об этом RT на форуме «История для будущего. Новый взгляд» заявил председатель Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин.
Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Егор Титов поделился мнением о влиянии на отечественный футбол лимита на легионеров
Минздрав Киргизии сообщил, что число людей, пострадавших в результате столкновений между протестующими и милиционерами в Бишкеке и доставленных в больницы, увеличилось до 130.
На официальном сайте Английской премьер-лиги (АПЛ) были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на COVID-19.
Главы внешнеполитических ведомств России, США и Франции Сергей Лавров, Майк Помпео и Жан-Ив Ле Дриан в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Документ размещён МИД России.
У «Краснодара» сорвалась сделка по переходу 27-летнего форварда Саркиса Адамяна из «Хоффенхайма».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.
Эквадорский велогонщик Хонатан Кайседо из команды EF Pro Cycling выиграл третий этап многодневки «Джиро д'Италия».
Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет госпиталь, где он проходит лечение от коронавируса, вечером в понедельник, 5 октября.
Исследования показывают, что переболевшие сезонными ОРВИ могут иметь иммунитет в том числе к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как пишет РИА Новости, заявили в Роспотребнадзоре.
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым».
Президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру действующего премьера Аны Брнабич на пост нового председателя кабинета министров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Бразильский защитник Алекс Теллес стал новым игроком английского «Манчестер Юнайтед».
В NASA сообщили, что текущая скорость утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) не представляет угрозы для экипажа.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом Интерфаксу заявили в штабе Тихановской.
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился своими ожиданиями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас.
В пострегистрационных исследованиях вакцины центра «Вектор» от коронавирусной инфекции COVID-19 примут участие 30 тыс. добровольцев.