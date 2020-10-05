Вести: в украинских больницах заканчиваются места для больных коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса на Украине вызывает тревогу у врачей и чиновников: уже несколько дней подряд количество новых случаев в стране превышает отметку в 4 тыс. человек. Как сообщают «Вести», в больницах уже ощущается острая нехватка мест для тяжёлых больных, а в некоторых регионах якобы появились устные распоряжения: больных коронавирусом пенсионного и предпенсионного возраста к аппаратам ИВЛ не подключать.

Ситуация на Украине всё больше напоминает Италию в марте-апреле этого года: уже несколько дней подряд количество новых случаев коронавируса в стране превышает отметку в 4 тыс. человек. Как пишут «Вести», в украинских больницах уже ощущается острая нехватка мест для тяжёлых больных. К тому же в некоторых регионах якобы появились устные распоряжения: больных коронавирусом пенсионного и предпенсионного возраста при дефиците «кислородных» коек к аппаратам ИВЛ не подключать.

Волонтёр из Одессы Екатерина Ножевникова, которая пристально следит за ситуацией в регионе, рассказала «Вестям» историю пациента, которому 70 лет.

«Заболел неделю назад, всё время лечился под наблюдением семейного врача. Потом ситуация ухудшилась — еле встал, перестал есть, стал задыхаться. Самостоятельно пошли и обратились в третью городскую, но там отказали и отправили домой — мест в больнице нет. Днём знакомая этой семьи написала пост с мольбой помочь устроиться в больницу. Я попросила жену срочно вызвать скорую и госпитализироваться. Скорая пациента приняла, отвезли на КТ — пневмония полисегментарная двусторонняя, левосторонний гидроторакс. Сатурация 56! В скорой сатурацию подняли, привезли опять в третью. Там сказали: простите, но мест по-прежнему нет. Отправляйтесь домой и ждите, когда освободится мужское место. Как выжить старику 70 лет с сатурацией ниже 60? У него дома нет кислорода. У него нет пульсоксиметра. Его отправляют на смерть», — рассказала девушка.

По её словам, в Одессе массово не хватает койко-мест для больных коронавирусом. Одной из больниц Национальная служба здоровья Украины, которая распределяет деньги, не подписала договор — значит нет и финансирования. Еврейская больница принимает только подтверждённые случаи, но тормозит лаборатория, которая из-за загруженности делает ПЦР-тесты неделями.

«Проблемы возникли с пациентами, у которых подтверждённый COVID и при этом сопутствующие болезни — их не хотят брать, потому что они тяжёлые и проблемные. Врачи скорой отказывают, потому что некуда везти таких пациентов, нет больниц, которые брали бы на лечение не только с вирусом, но при этом с инсультом или другими болезнями. Есть уже случаи, когда из-за не вовремя оказанной помощи пациенты умирали. Две недели назад в третью больницу привезли женщину, которую четыре часа не принимали. Только вечером ей нашли место, но к утру она скончалась. Её уже доставили в тяжёлом состоянии и не спасали. Уверена, что таких случаев много, только не все готовы об этом говорить. В Одессе нет госпитальных баз, и мы не готовы к увеличению больных», — говорит «Вестям» Ножевникова.

В Киеве тоже уже есть дефицит койко-мест, но ситуация не катастрофическая, а только проблемная, говорит «Вестям» Анатолий Велимовский, глава наблюдательного совета Больницы скорой медицинской помощи.

«Мест как раз таки ещё хватает, по крайней мере в Киеве, а вот специалисты перегружены сильно, и, возможно, наблюдается дефицит ИВЛ», — рассказывает Велимовский.

В больнице №4, которая принимает больных коронавирусом, ситуация хуже. Во всяком случае, врач-инфекционист Евгений Дубровский сообщил, что свободных мест у них уже нет и «очень много тяжёлых пациентов, которым нужна реанимация и аппараты ИВЛ».

А в Харькове, который на данный момент стал лидером по темпам заболеваемости коронавирусом, все опорные больницы заполнены — собираются поднимать резерв.

«Больных будет больше. Палаты с пациентами уже сейчас трещат по швам. Этой осенью будет очень плохая эпидемиологическая ситуация в большинстве регионов, и сейчас очень важно создать, пока не поздно, как можно больше коек, оборудованных кислородом. Это я могу сказать из личного опыта, потому что только недавно переболел коронавирусом», — рассказывает «Вестям» врач-иммунолог из Харькова Андрей Волянский.

Проблему видят и в Минздраве. В больницах, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом, уже заполнено более половины выделенных для этих целей коек, сообщил министр Максим Степанов.

«Цифра увеличивается каждый день. Это говорит о том, что количество человек с протеканием болезни в тяжёлой или среднетяжёлой форме растёт. У нас заполняются койко-места, на сегодня это 53,9 процента в целом по Украине», — говорит Степанов.

В связи с этим министр подписал распоряжение о подключении ещё пяти больниц к лечению больных с COVID.

В каждом регионе ситуация с больными разная, говорит «Вестям» глава Независимого профсоюза медицинских работников Олег Панасенко. Там, где совсем плохо, где полная загруженность, скорые отказывают пациентам в госпитализации.

«Из областных центров стараются перевезти больных в райцентры. Такая ситуация в Запорожской области. Можно сказать, что попасть в больницу — это лотерея: одним повезёт, а другим — нет. По идее, в госпитализации не отказывают, но могут оттянуть процесс. В приоритете — трудоспособные граждане. Есть устные рекомендации по госпитализации. Старики-пенсионеры — в последнюю очередь, если есть места», — рассказывает Панасенко.

Впрочем, врач киевской скорой помощи Игорь Коверзнев уверяет, что в столице пациентам в тяжёлом состоянии не отказывают в госпитализации, независимо от возраста.

«Просто некоторые люди считают, что им хуже всех, и требуют их немедленно доставить в больницу. У кого нет показаний в госпитализации — тем отказываем. В Киеве вызовы к пациентам с COVID почти не выросли. На том же уровне, что и были», — говорит «Вестям» врач скорой.

Однако, отмечает издание, в то же время на Украине есть те, кому никогда не откажут в помощи, — это чиновники и политики. На днях после празднования своего дня рождения в окружении VIP-гостей был госпитализирован экс-президент Пётр Порошенко, у которого диагностировали коронавирус. Порошенко лечился дома, успел заразить одну из своих дочерей, но из-за ухудшения ситуации был госпитализирован. Как сообщается, у него двухсторонняя пневмония. А в конце августа около двух недель в больнице провела Юлия Тимошенко.

«Для таких пациентов всегда держат специальные палаты в Александровской больнице. Они были и есть, оборудованы в каждом отделении. Поговаривают, что специальное отделение открыто в Феофании для больных COVID-19 чиновников. Хотя для богатых проблемы с госпитализацией не возникает, они могут лечиться и дома — к ним приедет, будет лечить и наблюдать самый именитый инфекционист», — рассказывает «Вестям» врач Олег Коверзнев.