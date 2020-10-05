WSJ: через 30 лет после объединения в Германии снова раскол

Федеральные земли Германии, некогда входившие в состав ГДР, пострадали от пандемии значительно меньше, чем земли Западной Германии, передаёт The Wall Street Journal. При этом несмотря на отсутствие научного объяснения феномена, эксперты предполагают, что за подобным «расколом» кроются экономические, демографические и даже культурные различия Восточной и Западной Германии.

Через 30 лет после объединения страны между Западной и Восточной Германией возник «новый раскол» — на этот раз вызван он значительной разницей по числу случаев заболевания коронавирусом, сообщает The Wall Street Journal. Так, меньше всего от пандемии пострадали пять федеральных земель, которые до объединения Германии входили в состав ГДР.

Несмотря на то что научного объяснения феномену нет, вирусологи, экономисты и политики предполагают, что объяснение может заключаться в различиях, которые существуют и через три десятилетия после объединения страны. Факторы, которые долгое время называли недостатками Восточной Германии, включая «стареющее, менее зажиточное население», сейчас, возможно, оградили эту местность от широкого распространения коронавируса.

«Довольно поразительно, что эта линия раскола пролегает вдоль бывшей границы. Однако на этот раз преимущество на стороне Восточной Германии», — приводит WSJ слова эксперта из Институт профилактики и эпидемиологии имени Лейбница Хайо Зееба.

Так, в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания наименьшее число заболевших на 100 тыс. человек — всего 75 случаев. В столице земли Шверине не было зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Для сравнения в Баварии, некогда входившей в состав Западной Германии, в семь раз больше случаев на 100 тыс. жителей.

Согласно обнародованному в сентябре правительственному отчёту, восточные земли догоняют западные с точки зрения экономического развития, однако полностью устранить неравенство пока не удаётся. В частности, объём ВВП на душу населения на востоке в 2019 году составлял лишь 79% от среднего по стране, и только 73%, если не считать Берлин.

Как отмечает WSJ, земли, некогда входившие в состав ГДР, являются самыми менее населёнными федеральными землями Германии, здесь расположено меньше промышленных центров или крупных корпораций. С экономической точки зрения, эти особенности являются недостатками, однако во время пандемии они стали скорее достоинствами.

Хотя за последние 30 лет земли страны медленно сближались в экономическом плане, темпы роста их населения отличались. Так, с 1990 по 2019 год около 2,2 млн восточных немцев уехали в Западную Германию, в основном в поисках работы. За это время население земли Саксония-Анхальт и вовсе сократилось примерно на четверть. Кроме того, приезжающие в страну иностранцы стремятся обосноваться именно в Западной Германии.

Более того, население Восточной Германии старше. В частности, тогда как средний возраст немцев составляет 44,5 года, средний возраст жителей Восточной Германии — 47 лет. По словам Зееба, это также объясняет меньшее число случаев заражения, так как распространяется коронавирус в основном молодёжью.

Тем не менее целый ряд специалистов утверждают, что низкая плотность населения не объясняет, почему в крупных городах, некогда входивших в состав ГДР, таких как Росток, Лейпциг или Дрезден, меньше заболевших, чем в схожих по размерам городах в Западной Германии.

Более правдоподобным объяснением заведующий отделом инфектологии университета Ростока Эмиль Райзингер называет тот факт, что меньше жителей Восточной Германии выезжают за границу, отчасти в связи с тем, что они не могут похвастаться доходами, схожими с заработком немцев в Западной Германии.

Кроме того, местные политики убеждены, что эти земли лучше подготовились к распространению коронавируса, так как режим самоизоляции там ввели ещё до того, как туда пришла первая волна пандемии. Бургомистр Ростока Клаус Руэ Мадсен отменил большой эстрадный концерт на следующий день после того, как в городе были обнаружены первые два случая заболевания. Город Йена, также некогда входивший в ГДР, в начале апреля стал первым немецким городом, где ношение масок стало обязательным.

Более тонкие культурные различия также могут в какой-то степени объяснить низкий уровень распространения коронавируса. Так, выросшие при коммунизме восточные немцы, как отмечает WSJ, более социально замкнутые и меньше обнимаются, нежели их сограждане на западе страны.

Каковы бы ни были причины, подытоживает издание, экономисты утверждают, что то, что некогда сдерживало развитие экономики Восточной Германии, сейчас помогло смягчить ущерб, нанесённый пандемией.