Немецкий политик: нам повезло, что процесс объединения Германии прошёл мирно

Тот факт, что объединение Германии, состоявшееся 3 октября 1990 года, прошло мирно, был большой удачей, вспоминает бывший глава МВД ФРГ Рудольф Зайтерс в интервью Deutschlandfunk. Политик отмечает, что никто не мог гарантировать того, что полиция и пограничники ГДР не применят оружие против демонстрантов. Впрочем, Эрих Хонеккер никогда бы не решился применить военную силу против собственного народа без согласия Горбачёва, отмечает Зайтерс.
События 3 октября 1990 года, когда состоялось объединение Германии, развивались стремительным темпом, вспоминает бывший глава МВД ФРГ и член партии ХДС Рудольф Зайтерс.
В своём интервью для Deutschlandfunk Зайтерс отмечает, что возможное объединение ФРГ и ГДР вызывало недоверие и даже неприятие, причём не только в Москве, но также и в Лондоне, Париже и Риме. При этом Зайтерс подчёркивает, что даже несмотря на все трудности и достаточно продолжительную паузу между падением Берлинской стены и непосредственным объединением Германии, сам процесс объединения не был под угрозой, поскольку он сопровождался массовым бегством граждан из ГДР, демонстрациями в Лейпциге, Дрездене и восточном Берлине.
«Мы также знали, что Хонеккер никогда не решится послать солдат против собственного народа без согласия Горбачёва», — приводит Deutschlandfunk слова Зайтерса. Впрочем, беспокойство всё равно имело место быть, отмечает политик: никто не мог гарантировать, что фанатичные сотрудники полиции ГДР или бойцы пограничной службы не возьмутся за оружие в ходе массовых демонстраций или во время марша к пограничным пунктам 9-го ноября. К счастью, этого не случилось, вспоминает Зайтерс: «нам очень повезло, что всё прошло столь мирно».
Зайтерс также упомянул антимигрантские погромы, произошедшие вскоре после объединения Германии в ряде восточногерманских городов. По словам Зайтерса, борьба с экстремизмом по-прежнему является актуальной задачей для ФРГ. При этом Зайтерс подчеркнул, что экстремисты являются меньшинством, но меньшинством опасным.
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