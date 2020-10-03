RTL: в тридцатую годовщину «Ветра перемен» гимн перестройки вновь зазвучит по-русски

На коллекционном диске группы Scorpions, выход которого намечен на 3 октября 2020 года, песня Wind of Change будет представлена в русскоязычной версии, сообщает RTL. Как напоминает радиостанция, русский вариант композиции был исполнен коллективом в 1991 году в память о рок-фестивале в Москве, вдохновившем солиста группы на создание «саундтрека» к объединению Германии и перестройке.
Баллада Wind of Change группы Scorpions была одной из песен, послуживших аккомпанементом к большим историческим сдвигам, напоминает обозреватель RTL Антони Мартен. В августе 1989 года, когда Берлинская стена ещё не пала, но над Европой уже дул «ветер перемен», участие немецкого коллектива в рок-фестивале в Москве стало событием, рассказывает журналист. Солист группы Клаус Майне был так растроган, что вскоре создал «песню надежды и мечты» Wind of Change, которая стала «саундтреком» к воссоединению Германии и одним из символов перестройки.
В качестве благодарности Клаус Майне записал русскую версию Wind of Change. В 1991 году она вышла на виниле, а в 2013-м на компакт-диске — в переиздании альбома Crazy World. По признанию Майне, ему было непросто петь на иностранном языке, однако, по мнению Мартена, на слух кажется, что солист свободно владеет русским.
Как сообщает радиостанция, русскоязычная версия песни будет включена в коллекционный диск Scorpions, который выйдет 3 октября 2020 года. Что касается оригинальной английской версии, ей исполнилось ровно 30 лет, и она остаётся самой продаваемой песней 1991 года в мире.
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