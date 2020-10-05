Le Parisien: по 6500 евро на гражданина — глава Счётной палаты Франции предупредил о резком росте госдолга

Председатель Счётной палаты Франции Пьер Московиси заявил в интервью Le Parisien, что французский госдолг на фоне пандемии резко увеличился — его рост за минувшие месяцы составил 6500 евро в пересчёте на гражданина. По словам чиновника, чтобы не допустить дальнейшего увеличения задолженности, правительству придётся как можно скорее вернуть экономику к росту, а в среднесрочной перспективе — задуматься о снижении государственных расходов.

Государственный долг Франции из-за пандемии коронавируса и сопутствующего экономического кризиса значительно вырос, увеличившись на 6500 евро на гражданина, заявил в интервью Le Parisien глава Счётной палаты страны Пьер Московиси.

«До пандемии госдолг составлял около 2400 млрд евро, то есть почти 100% от ВВП. Но в связи с затратами, понесёнными из-за кризиса в системе здравоохранения, а также последствиями экономического кризиса он вырос приблизительно на 6500 евро в пересчёте на гражданина, — цитирует издание чиновника. — Это показывает масштаб проблемы. Не будем её недооценивать».

По словам Московиси, французская экономика перенесла «мощнейший шок», поскольку правительству пришлось для борьбы с пандемией и поддержки граждан вводить «беспрецедентные» по масштабам меры, однако Счётная палата не ставит под сомнение политику властей. «Исключительные времена требуют исключительных мер. Нам было нужно спасти экономику и сохранить социальную сплочённость. Но это делает миссию Счётной палаты ещё более важной — ведь чтобы много тратить, нужно тратить правильно», — подчеркнул чиновник.

Как пояснил Московиси корреспонденту Le Parisien, задача правительства заключается в том, чтобы искать способы сократить госдолг в среднесрочной перспективе, поскольку он является для экономики фактором риска и угрожает превратиться для будущих поколений в «бремя». По словам чиновника, Счётная палата уже попросила законодателей поработать над планированием государственных расходов, «наметив траекторию движения на несколько лет», и соответствующий законопроект будет представлен весной 2021 года.

Отвечая на вопрос журналиста Le Parisien о том, «кто же оплатит этот счёт», глава Счётной палаты заявил: «Некоторые, наверное, мечтают о списании госдолга, но это повлечёт за собой серьёзные потери для вкладчиков, поэтому я не думаю, что подобное произойдёт. Другие, видимо, надеются на монетизацию долга, однако пусть даже Европейский центральный банк и делает серьёзные шаги в этом плане, нужно понимать, что его полномочия и ресурсы не безграничны».

«Наконец, кто-то ставит на перераспределение задолженности в рамках плана общеевропейского плана оздоровления экономики. Этот план станет фундаментальным прорывом, но и он остаётся ограниченным средством, — добавил чиновник. — Одним словом, долг будет у нас всегда. Это неизбежно, и разумные граждане страны это понимают. Долг можно облегчить, откладывать по нему выплаты, ещё как-то регулировать, но в конечном счёте он должен быть оплачен. На протяжении предстоящего десятилетия у нас почти наверняка будет более высокий госдолг, чем до пандемии коронавируса. С этим вирусом мы уже свыклись и живём — свыкнемся и с долгом».

Московиси вместе с тем предупредил, что Парижу придётся принять определённые меры. «Важнее всего здесь — наша коллективная воля: нам нужно будет беречь свои средства, вернуть экономику к росту, а в среднесрочной перспективе — взять государственные расходы под контроль. В противном случае госдолг может резко вырасти до 140% ВВП», — приводит Le Parisien его слова.