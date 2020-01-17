CNN: в Китае зафиксирован самый медленный экономический рост за последние 30 лет

В 2019 году экономический рост Китая составил 6,1%, и это — самый низкий показатель КНР за последние 30 лет, сообщает CNN. По словам экспертов, такая статистика обусловлена проблемами Пекина, включая снижение внутреннего спроса, рост госдолга и торговую войну с США. Пекин настаивает, что ему есть чем ответить на замедление, но, как отмечают аналитики, не факт, что худшее позади.

В 2019 году китайская экономика демонстрировала самый низкий рост за последние три десятилетия — 6,1% , сообщает CNN. Такой статистики никто не ожидал. Китайские власти гарантировали, что показатели будут стабильными, однако сейчас, как утверждают аналитики, даже нельзя с уверенностью сказать, что «худшее позади».

Как отмечает канал, замедление китайской экономики, второй в мире после американской, стало следствием ряда проблем, с которым сегодня столкнулся Пекин, включая рост государственного долга, снижение спроса на внутреннем рынке и торговую войну с США. Впрочем, в последней недавно, с подписанием первой части торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, хотя бы наметились позитивные подвижки, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Китайские власти поспешили воспользоваться новым соглашением, чтобы поделиться оптимистичными прогнозами роста экономики страны. Как отметил глава Государственного статистического управления КНР Нин Цзичжэ, сделка с США поможет Поднебесной углубить экономические отношения с Америкой. Благоприятное будущее пророчит китайской экономике и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, приехавший в Вашингтон для подписания договора с американской стороной. Китайский политик отметил, что сегодня его страна меньше полагается на госдолг и активно занимается инновациями.

И действительно, эксперты подтверждают, что подписание первой части сделки, по условиям которой Китай согласился закупить у США товары на сотни миллиардов долларов, может «прибавить уверенности бизнесу» в новом году. Компания Fitch Ratings, к примеру, изменила свой прогноз для роста китайской экономики с 5,7% до 5,9%. По словам стратега J.P. Morgan Asset Management Чжу Чаопина, недавнее соглашение говорит о том, что в ближайшее время ситуация не должна дальше ухудшаться.

При этом другие аналитики сомневаются, сможет ли Китай, в отношении которого Америка сохранила большую часть пошлин, выполнить условия предварительной сделки со своей стороны. Специалисты Capital Economics считают, что ещё рано говорить о том, что «текущий экономический цикл достиг самой нижней точки». Как подчёркивают эксперты, преимущества торгового соглашения будут нивелированы снижением спроса внутри страны, что потребует дополнительных мер со стороны китайского Центробанка.

Руководитель статистического агентства КНР Нин Цзичжэ признаёт, что экономику Поднебесной ждёт непростой год, но настаивает, что государству есть чем на это ответить и предотвратить существенное замедление роста.