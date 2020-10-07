SRF: не вредна для здоровья — швейцарские учёные развеяли страхи перед маской

На фоне пандемии многие люди жалуются на побочные эффекты от ношения защитных масок: головные боли, затруднённое дыхание, усталость, сообщает SRF. Некоторые даже утверждают, что они вредны для здоровья из-за дефицита кислорода и переизбытка углекислого газа, попадающего в организм. Однако швейцарские учёные уверяют, что всё это необоснованные страхи.

А сейчас поговорим о самом популярном на данный момент аксессуаре — защитной маске. Хотя люди уже к ней привыкли, многие с ней так и не смогли подружиться. Люди жалуются на неприятные побочные эффекты: головные боли, затруднённое дыхание, усталость. Постоянно звучит утверждение, что дышать через маску вредно для здоровья, потому что внутрь организма попадает слишком много углекислого газа. Подтверждает ли это наука? Коллеги из передачи Puls проверили факты.

Эти продавщицы сидят в маске каждый день по 10 часов.

ПРОДАВЩИЦА: Если проношу её час, у меня начинается головная боль, которая потом не проходит до конца дня.

ВТОРАЯ ПРОДАВЩИЦА: То, что приходится весь день вдыхать свой собственный углекислый газ, не может быть полезным для здоровья.

Из-за маски человек получает слишком мало кислорода и вдыхает слишком много углекислого газа? Пульмонолог объясняет: маска здоровью не вредит.

МАРТИН БУТШЕ, пульмонолог из больницы кантона Санкт-Галлен: Кислород проникает через неё без каких-либо проблем. Углекислый газ можно без затруднений выдыхать через маску. Поэтому никакого риска для здоровья нет. Кислорода не становится меньше, когда человек носит маску.

Это показал и небольшой эксперимент в Федеральной лаборатории материаловедения и технологии (Empa) в Санкт-Галлене, проведённый по просьбе SRF. В течение часа двигательной активности насыщение кислородом держалось на нормальном уровне в пределах 95—98 процентов. Но всё же маска в некотором смысле затрудняет дыхание.

ЗИМОН АННАХАЙМ, кинезиолог из Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологии (Empa) в Санкт-Галлене: Конечно же, большую роль играет физическая форма. Другим людям, которые не в такой хорошей форме, было бы гораздо тяжелее. В этом случае определённую роль начинают играть пропускные способности маски.

Получается, маска всё же затрудняет дыхание, а иногда и становится поводом для прихода к дерматологу. Количество визитов людей с сыпью и прыщами на лице увеличилось. Объяснение звучит так.

ПЁТР МИХЕЛЬ, дерматолог: Коже становится труднее дышать, она становится влажной. На ней скапливаются бактерии. И эти бактерии могут попасть в сальные железы и поселиться там. Из-за этого сальные железы воспаляются — и появляются прыщи.

Получается, что с косметической точки зрения и точки зрения комфорта маска может стать проблемой, но для здоровья она не опасна.

Дата выхода в эфир 06 октября 2020 года.