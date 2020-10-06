France 24: «огромный шаг назад» — Нью-Йорк готовится вернуть ограничительные меры в 9 кварталах

Нью-Йорк готовится к частичному возвращению ограничительных мер — администрация города планирует со среды закрыть школы, рестораны и магазины в девяти кварталах, передаёт France 24. По данным канала, если эти меры получат одобрение властей штата и будут приняты, Нью-Йорк станет первым крупным городом США, решившимся на возврат к карантинным ограничениям.

Администрация Нью-Йорка в связи с возвращением статистики по случаям заражения COVID-19 к росту планирует закрыть школы, рестораны и магазины, не торгующие товарами первой необходимости, в девяти кварталах районов Бруклин и Куинс, сообщает France 24. Как подчёркивается в материале на сайте канала, такие меры станут «огромным шагом назад» — на протяжении минувших месяцев город постепенно смягчал ограничения.

«Предлагаю с 7 октября закрыть все школы и магазины, не относящиеся к категории первой необходоимости, в девяти кварталах», — заявил в воскресенье на пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио (Демократическая партия). Он, впрочем, подчеркнул, что меры будут приняты лишь после того, как согласие на них даст губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

По данным France 24, в случае, если власти штата одобрят возвращение ограничений, Нью-Йорк, превратившийся было в «пример для подражания» в плане контроля над ситуацией с коронавирусом, станет первым крупным американским городом, вынужденным приостановить процесс сворачивания карантинных мер.

На своей пресс-конференции де Блазио подчеркнул, что жители Нью-Йорка смогли взять распространение вируса под контроль ценой «усердной работы» и что городской администрации было непросто принять решение о возвращении ограничений. «Однако в нашем городе решения принимают на основе научных данных, и мы делаем то, что нам подсказывают делать факты», — добавил мэр. Как отмечает корреспондент France 24, здесь де Блазио намекнул на поведение администрации президента США Дональда Трампа и Республиканской партии, которых в США критиковали за слишком легкомысленное отношение к пандемии

Из девяти кварталов, где планируется возвращение карантинных мер, шесть находятся в Бруклине — в том числе в тех его зонах, где проживают ортодоксальные иудеи, — а ещё три в Куинсе, причём один из них расположен в непосредственной близости от аэропорта имени Джона Кеннеди, сообщает France 24. По данным канала, во всех девяти кварталах на протяжении минувших семи дней доля положительных результатов в рамках тестирования на коронавирус превышала 3% — несмотря на все усилия медицинских служб, пытавшихся обеспечить ношение гражданами масок и соблюдение других защитных мер.

При этом в шести из девяти кварталов доля положительных результатов на данный момент превышает 5,6%, а в одном из них — квартале Бороу Парк в Бруклине — она достигла 8,3%, передаёт французский канал. Как напоминает корреспондент France 24, именно в Бороу Парк десять дней назад группу чиновников от органов здравоохранения освистал активист-хасид, выступавший против ношения масок.

По словам Билла де Блазио, среди остальных кварталов Нью-Йорка в зоне риска находятся ещё 11, причём большинство из них прилегают к девяти кварталам, где уже планируется возвращение ограничительных мер. Как пишет сайт France 24, до принятия решения о частичном возврате карантинных ограничений власти Нью-Йорка по итогам продолжавшейся много недель полемики успели открыть школы, которые теперь работают на очно-заочной основе, а также разрешили возобновить работу ресторанам при условии, что они будут обеспечивать заполняемость помещений не более чем на 25%.