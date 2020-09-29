LCI: «травма» от первой волны пандемии помогла итальяцам совладать со второй

Италия, которая весной особенно сильно пострадала от первой волны пандемии коронавируса, сегодня стала «страной-исключением» — количество новых случаев там сейчас остаётся по сравнению с соседними государствами весьма ограниченным, передаёт LCI. Как подчёркивается в материале канала, в этом сыграли роль как гораздо более жёсткие, чем у соседей, ограничительные меры, так и «травма», которую пришлось перенести итальянцам — теперь граждане страны прилежно соблюдают все ограничения.

Тогда как во Франции в минувший четверг было зарегистрировано 16 096 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, что стало для страны рекордом, а в субботу — 14 тыс. новых заболевших, в Италии, где ежедневно проводится 120 тыс. тестирований на COVID-19 (против 180 тыс. во Франции), этот показатель уже много недель не превышает 2 тыс., сообщает французский телеканал LCI.

Как отмечается в материале на сайте канала, о низком числе новых случаев можно судить по обстановке на месте — к примеру, инфекционное отделение римской больницы Tor Vergata никак не назовёшь переполненным, хотя пациенты с коронавирусной инфекцией по-прежнему поступают сюда каждый день. В целом же за последние две недели по всей Италии было зарегистрировано в среднем лишь 35 случаев COVID-19 на 10 тыс. жителей, тогда как во Франции — 213, а в Испании — 320.

«Так чем же объясняется такая итальянская специфика? — пишет корреспондент LCI. — Уж не потому ли страна лучше справляется со второй волной, что первая оказалась для неё крайне смертоносной, оставив след в душах людей?»

По мнению работающего в Tor Vergata эпидемиолога Массимо Андреони, здесь работает сразу несколько факторов. «Эпидемия ударила по Италии сильнее, чем по остальной Европе, так что страна очень прочувствовала эту проблему и быстро отреагировала, установив очень жёсткий режим ограничений, — подчеркнул Андреони в интервью LCI. — Италия первой среди европейских стран ввела полный карантин, который продлился много недель».

При этом многие из этих мер до сих пор остаются в силе: как напоминает корреспондент LCI, во многих городах ношение маски всё ещё обязательно для всех, и этим летом итальянские полицейские вынесли гражданам более 50 тыс. предупреждений за отсутствие средств индивидуальной защиты. «Здесь маски носят все люди, и за этим следит полиция. Это важно», — подчеркнул в беседе с журналистом канала турист из Нью-Йорка Бенни Боус.

Сворачивание карантинных мер в Италии также проводили очень постепенно, отмечает автор материала. Так, хотя рестораны уже открыты, в них действуют очень строгие санитарные меры. «Мы на входе проверяем температуру у всех клиентов. От них также требуется дезинфицировать руки, и каждый из них заполняет анкету, указывая имя и координаты, чтобы при необходимости с ним можно было связаться», — рассказывает владелец расположенного в центре Рима китайского ресторана Green Tea Джакомо Рек.

Как констатирует корреспондент LCI, итальянцы помимо прочего наладили и эффективную систему отслеживания заболевших — более двух третей из всех итальянских граждан, у которых в течение последних недель был обнаружен коронавирус, представляли собой «контактные случаи». При этом власти реагируют мгновенно — как только в начале августа появились признаки возобновления темпов распространения инфекции, они сразу же повторно закрыли все бары и дискотеки, а также до конца октября продлили чрезвычайное положение.

Такую политику со стороны Рима, которая пока что остаётся весьма успешной, уже оценили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Правительство и общество на всех уровнях отреагировало на ситуацию решительно и смогло подавить рост случаев при помощи серии мер, основанных на научных данных», — заявила организация в своём официальном аккаунте в Twitter. Как отмечается в материале LCI, это поздравление тут же ретвитнул премьер-министр Италии Джузеппе Конте.