Euronews: британское мобильное приложение помогает сохранять социальную дистанцию

Британское мобильное приложение с помощью ультразвука отслеживает расстояние между людьми. Когда кто-то нарушает установленную на время пандемии безопасную социальную дистанцию, раздаётся звуковой сигнал, а на экране смартфона появляется предупреждение для пользователя, передаёт Euronews.

Не подходите слишком близко! Мобильное приложение помогает сотрудникам британской железнодорожной компании Network Rail сохранять социальную дистанцию. Программа использует ультразвук, чтобы отслеживать расстояние между людьми: как только кто-то нарушит социальную дистанцию, тут же раздастся сигнал и на экране появится сообщение с предупреждением.



Сотрудники компании пользуются приложением уже несколько месяцев.



НИК МИЛЛИНГТОН, директор отдела по охране труда: У меня есть установка: если я услышу этот звук, то я должен обратить внимание и отойти! Вы слышите звуковой сигнал и видите сообщение. Теперь я знаю, что это — вот вам, пожалуйста!



Программу установили около тысячи сотрудников предприятия. В руководстве железнодорожной компании говорят, что приложение не сохраняет никаких данных о геолокации и не передаёт никому никакой информации. Оно работает исключительно как «линейка».



РИВЕР ТАМУР БЭЙГ, разработчик приложения: С помощью этой технологии мы не пытаемся отдалить людей друг от друга. Это скорее напоминание о том, что мы по-прежнему можем общаться друг с другом — но только на некотором расстоянии, чтобы обеспечить нашу безопасность. Мы всё ещё можем взаимодействовать друг с другом, но при этом не теряя бдительности.



У программы есть и недостатки: телефон садится быстрее обычного. В среднем приложение «съедает» по 3 процента зарядки в час.



Дата выхода в эфир 28 сентября 2020 года.