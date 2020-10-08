Le Figaro: после Трампа на карантин ушли и американские генералы

У одного из ведущих американских генералов обнаружили коронавирус, и вслед за ним все, кто присутствовал на его заседаниях, ушли на карантин, а это главы разных родов войск США. Впрочем, как пишет Le Figaro, они продолжают работать в удалённом формате и уверяют, что обороноспособность американской армии от этого не снизилась.
Главные американские генералы попали под карантин. Как пишет Le Figaro, самый мощный в мире аппарат, отвечающий за национальную безопасность, оказался под гнётом пандемии. 27 сентября прошла встреча с адмиралом Чарльзом Реем, а позже у него оказался коронавирус, поэтому все члены генштаба сели на карантин.
В самоизоляцию отправились главы ВМФ, ВВС, космических, наземных сил и других подразделений. Однако сам министр обороны Марк Эспер на карантин не ушёл и появлялся в административных зданиях, но заседания проводил в удалённом формате.
Впрочем, в администрации уверяют, что удалённый режим работы генералов не сказывается на боеготовности американской армии. А что касается болезни самого Дональда Трампа, то после этой новости уровень угрозы повышать не пришлось, опасность выше не стала, в том числе со стороны Ирана. Хотя многие опасались, что противники США могут воспользоваться моментом: например, что Китай может предпринять какие-то действия в Гонконге, а Россия —в Белоруссии.
С другой стороны, как полагают иные эксперты, вероятно, страны поостерегутся своими действиями сплотить народ вокруг Трампа, поскольку угроза может поднять его популярность, как события 11 сентября — у Джорджа Буша. Так что Китай, Россия и Иран скорее подождут итогов выборов, пишет Le Figaro.
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