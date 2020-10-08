Fox News: нью-йоркские обыватели считают болезнь Трампа фикцией

Президент США Дональд Трамп притворяется, что у него коронавирус, чтобы вызвать у народа жалость, заявили некоторые опрошенные на улицах Нью-Йорка. Как отмечает ведущий Fox News Шон Хэннити, это свидетельствует о том, насколько хорошо промыли мозги населению антитрамповские СМИ.

У нас есть хорошие новости для президента. По словам его врачей, он не испытывает никаких симптомов COVID-19 и быстро идёт на поправку. И мы надеемся и молимся, чтобы так же было и со всеми заразившимися. Враг невидим…



Однако многим ньюйоркцам, по-видимому, так промыла мозги медийная банда, что они видят в происходящем какой-то заговор. С подробностями — корреспондент Hannity по выборам 2020 года Лоренс Джонс. Что у нас сегодня, Эл Джей?



ЛОРЕНС ДЖОНС, корреспондент Fox News: Добрый вечер, Шон. Как вы отметили, президент снова в Белом доме, выздоравливает после коронавируса. Но он ещё не закончил со своей повесткой дня. На самом деле он идёт ва-банк. После месяцев переговоров с демократами по поводу экономической помощи во время (пандемии. – ИноТВ) коронавируса он сегодня объявил, что прекратит эти переговоры до тех пор, пока не пройдут выборы. Президент говорит, что теперь целиком сосредоточится на утверждении предложенной им кандидатуры в судьи Верховного суда.



Но некоторые не верят, что у президента вообще был COVID. Они считают, что всё это было мистификацией. Посмотрите.



ЛОРЕНС ДЖОНС: Но с виду он неплохо себя чувствует. У него всё ещё COVID, но…



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Да, но я бы всё равно поостерёгся!



ЛОРЕНС ДЖОНС: Вы бы постереглись?



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Да, если я встречу кого-то, про кого я знаю, что два дня назад он был в больнице с COVID, я, наверное, предпочту как-то от него отгородиться.



МУЖЧИНА В ОЧКАХ: Иногда я думаю, не уловка ли это на самом деле…



ЛОРЕНС ДЖОНС: Вы думаете, это фейк?



МУЖЧИНА В ОЧКАХ: Чтобы побудить людей за него проголосовать, чтобы вызвать у них жалость к нему. Никогда не знаешь наверняка.



ЛОРЕНС ДЖОНС: Никогда не знаешь наверняка.



Некоторые сказали, что это мистификация. А вы так считаете?



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Нет.



ЛОРЕНС ДЖОНС: Вы в это не верите?



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Не верю. Они пытаются найти любой повод придраться к нему. Это просто очередной повод.



ЛОРЕНС ДЖОНС: Но зачем ему притворяться, что у него COVID?



МУЖЧИНА БЕЗ МАСКИ: Может быть, потом у него будет объяснение. Потом вы сложите два и два и поймёте: «О! Вот почему он говорил, что у него коронавирус!»



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Нам нужно найти что-то, что бы нас объединило. И если президент болен, мы все как граждане должны объединиться, вне зависимости от того, нравится ли нам его политическая позиция. Здоровый президент — здоровая страна.



ЛОРЕНС ДЖОНС: Как видите, Шон, этот братишка в конце был единственным человеком с хоть каким-то здравым смыслом. Он сказал, что нам надо объединиться вокруг президента и желать ему добра. Я знаю, что я так и делаю. Я молюсь за него.



Ясно, Эл Джей, спасибо!



Дата выхода в эфир 06 октября 2020 года.