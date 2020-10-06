Эксперты BI: Трампа «перелечивают» или что-то не договаривают о его состоянии

За нехваткой информации о ходе лечения Дональда Трампа от коронавируса экспертам остаётся лишь гадать о том, как действуют их коллеги. Как предположили многие врачи в разговоре с Business Insider, судя по тому, какие препараты дают президенту, либо его лечат слишком агрессивными методами, как VIP-пациента, либо его состояние хуже, чем говорят общественности.

Поскольку о процессе лечения президента США Дональда Трампа от коронавируса известно достаточно мало, врачи гадают, какую же именно помощь оказывают их коллеги главе Белого дома, пишет Business Insider.

Как известно, с того момента как у Трампа диагностировали COVID-19 в четверг 1 октября, он уже успел пройти пару экспериментальных методов лечения. При этом вопросов о состоянии президента добавляет тот факт, что ему был назначен стероидный препарат дексаметазон, что обычно происходит в серьёзных случаях.

«Если болезнь президента проходит в более тяжёлой форме, чем рассказывают на пресс-конференциях, то такое лечение вполне может иметь смысл, — рассуждает специалист по инфекционным заболеваниям из Виргинского университета Патрик Джексон. — А если с президентом всё хорошо, как об этом утверждают на пресс-конференциях, тогда лечат его весьма агрессивными методами».

Из бесед Business Insider с 20 врачами за последние дни сложилась общая оценка: либо Трампа лечат слишком усердно для столь лёгкого случая, что само по себе достаточно рискованно, либо состояние лидера хуже, чем описывают его представители. Впрочем, как подчёркивают эксперты, из-за того, что они не принимают непосредственного участия в лечении, и из-за противоречивой информации из Белого дома давать более точные оценки ситуации достаточно сложно.

После того как в пятницу Трампа направили в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида, в субботу его врач Шон Конли заявил: «В плане лечения мы стараемся всё делать по максимуму, атаковать вирус многосторонним подходом. Я не хотел ничего откладывать. Если представлялась хоть какая-то возможность усилить лечение и ускорить его возвращение, я был готов её испробовать. Наша команда со мной согласилась, именно таким образом мы и действуем».

Как напоминает издание, американскому лидеру сейчас 74 года. Со своим возрастом, полом и весом Трамп входит в группу риска — у него вполне может развиться тяжёлая форма коронавируса. Это подтверждает и прописанный президенту стероидный препарат, который, согласно рекомендациям Национальных институтов здравоохранения, дают пациентам, находящимся на искусственной вентиляции лёгких или испытывающим нехватку кислорода.

«Возможно, он болен серьёзнее, чем они говорят, что объяснило бы, почему они прописали ему дексаметазон. Но я не думаю, что в этом дело, раз они говорят о выписке*. Как по мне, что-то не сходится», — заявил главный врач медицинской НКО Northwell Health Томас Макджинн. Специалист также предположил, что медики решили агрессивно ударить по вирусу, потому что их пациент — президент США и его как можно скорее следует поставить на ноги.

По словам старшего научного сотрудника Университета Джонса Хопкинса доктора Амеша Адальи, лечение дексаметазоном вполне обосновано, поскольку, как сообщалось, в субботу состояние Трампа ухудшалось и у него падал уровень кислорода в крови. Однако неясно, как стероидный препарат себя поведёт в сочетании с двумя экспериментальными лекарствами, которые также давали президенту, — ремдесивиром, противовирусным средством, использовавшимся для лечения Эболы, а также «коктейлем из антител» компании Regeneron, стимулирующим организм на борьбу с вирусом. Как утверждают специалисты, экспериментальные препараты могут помочь остановить прогресс болезни на ранних этапах.

Как считает врач неотложной медицинской помощи Уше Блэксток, VIP-статус пациента может оказывать сильное влияние на то, как его лечат врачи. «Команда врачей столкнётся с очень сильным давлением, потому что он президент, и это может повлиять на решения, которые они принимают или которые им ещё предстоит принять по ходу лечения», — объясняет эксперт.

Однако другой специалист по оказанию неотложной медицинской помощи, доктор Джереми Фауст из Женской больницы Бригама при Гарвардской медицинской школе, настаивает, что бить сразу всей артиллерией по болезни далеко не всегда полезно. Это может быть даже опасно для пациента. Впрочем, как полагает эксперт, на таком подходе может настаивать сам президент, известный своим требовательным характером. «Не завидую врачам, которым приходится проходить через эти беседы», — признался Фауст.

Правда, сам врач Трампа Шон Конли эту точку зрения не подтвердил и в понедельник заявил, что президент — «феноменальный пациент». «Он никогда не толкал нас на методы, выходящие за пределы безопасного и разумного лечения», — заверил доктор.

Тем не менее некоторые специалисты указывают на то, что стероиды в сочетании с «коктейлем из антител» — не самый разумный подход, поскольку они, по сути, нейтрализуют друг друга. Как утверждает пульмонолог Медицинского центра Джонса Хокинса Бэйвью Панагис Галиатсатос, стероидный препарат подавляет иммунную систему, значит, никаких антител там уже не осталось.

Эксперт по инфекционным заболеваниям Медицинского центра Университета Вандербилта доктор Уильям Шаффнер предупреждает, что коронавирус — «очень коварная болезнь», так что каким бы ни казалось состояние президента сейчас, риск ухудшения по-прежнему не исключается.



* Вечером 5 октября Трамп объявил о выписке из больницы. На данный момент президент уже вернулся в Белый дом, где, по плану, должен будет продолжить лечение (прим. ИноТВ).