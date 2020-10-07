Fox News: американскими демократами овладели «средневековые суеверия»

Представители американских властей от Демократической партии продолжают вводить жёсткие карантинные ограничения, которые не соблюдают сами, — и при этом не гнушаются обвинять заразившихся коронавирусом в том, что они «сами виноваты», передаёт Fox News. Как подчёркивает ведущий канала Такер Карлсон, поведение демократов не имеет ничего общего с наукой — скорее речь о «средневековых суевериях», пришедших из тех времён, когда болезни тела приравнивались к греховности.

Демократы, которые контролируют каждую должность в штате Калифорния, понимают, что для того, чтобы тоталитарный режим смог взять общество под контроль, нужно, чтобы люди пошли с ним на сотрудничество. Поэтому чем больше люди ссорятся друг с другом, стучат друг на друга и вмешиваются в жизнь посторонних, тем легче им будет ими управлять. Людьми, которые не доверяют друг другу, легче помыкать. Вот в чём дело. И вот на таком фоне официальный аккаунт в Twitter аппарата губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома принялся читать людям нотации о том, как надо жевать пищу. Вот как мы с пандемией боремся. Жевательными указами.

В субботу страничка Ньюсома в Twitter гласила следующее: «Когда на выходных вы с членами своей семьи отправитесь в ресторан, не забудьте прикрывать рот маской, пока жуёте. Сделайте свой вклад в защиту здоровья окружающих». Конец цитаты.

Какова вероятность, что сам Гэвин Ньюсом в своём закрытом имении прикрывает рот маской, пока ест? Мы, конечно, не букмекеры, но можем сказать, что вероятность этого равна примерно нулю. Он таким не занимается. А вот если этого не будете делать вы, порицания вам не избежать.

Но Ньюсом этим не ограничился. Штат Калифорния хочет, чтобы вы зарубили себе на носу: о встрече с вашими друзьями и речи быть не может. Контакты между людьми опасны! Цитирую: «Ездить на велосипеде одному с маской на лице — безопаснее, чем играть в баскетбол с друзьями». Вот что аппарат Ньюсома написал в прошлом месяце. И подобных сообщений навалом, можете их почитать, если хотите испортить себе настроение. Даже у Оруэлла всё не так мрачно. Их много. Много настолько, что Максин Уотерс — конгрессмен от Калифорнии — за ними не поспевает. Она решила полностью проигнорировать эти директивы.

Если помните, в июле Уотерс всеми руками была за маски. Более того, она заявила, что Херман Кейн заслуживал смерти от коронавируса, потому что на митинге Трампа на нём не было маски. Херман Кейн был плохим человеком, провозгласила Уотерс. Сам виноват.

МАКСИН УОТЕРС, конгрессмен США: Я хочу выразить свои соболезнования семье Хермана Кейна, который был кандидатом в президенты и хорошим другом нынешнего президента, однако 20 июня он пришёл на митинг в Талсе без маски. Его окружали люди, которые также не носили масок. И теперь он мёртв. Он умер… Он, разумеется, подхватил вирус в результате своего нежелания надеть маску.

Ого. Не надел маску и умер. Так ему и надо. Ведь так это и работает: не надел маску — ты труп. И никто по тебе плакать не будет — ведь ты плохой человек. Так что излишне говорить, что Максин Уотерс относится к маскам серьёзно. Всё так и есть. Да нет, конечно! И сегодня мы это доказали. Мы пообщались с человеком по имени Джейсон Джиандоменико. Он рассказал нам, что недавно повстречал Максин Уотерс. И угадайте, чего на ней не было? Думаю, вы и так знаете ответ. На ней не было маски. Так что он сделал ей замечание и всё записал на видео. Вот отрывок.

ДЖЕЙСОН ДЖИАНДОМЕНИКО: Вы говорите о коронавирусе, но я не вижу, чтобы вы, ребята, носили маски.

МАКСИН УОТЕРС: Я была вон там и вон там, и в обоих местах я носила маску.

ДЖЕЙСОН ДЖИАНДОМЕНИКО: На вас была маска?

МАКСИН УОТЕРС: Да, именно так. Именно так. Да-да. Маски у нас есть (берёт протянутую маску).

«Ну не надела маску, подумаешь, я же не какой-нибудь Херман Кейн». Но мы не слишком задумываемся, какой посыл это всё несёт — и какими последствиями оборачивается: демократы пытаются представить ситуацию таким образом, будто тотальное и бездумное подчинение их решениям — которые, к слову, принимаются наобум, неразумны и не имеют ничего общего с наукой — это вопрос нравственности. А СМИ против этого не возражают — люди, которые устанавливают правила, сами же их игнорируют, а медиа на это плевать. Зато когда остальные люди отказываются этим правилам подчиняться, этих людей объявляют злодеями.

Или возьмём губернатора штата Вирджиния Ральфа Нортэма. Ральф Нортэм маски просто обожает — он их носил ещё задолго до того, как они вошли в моду.* Тридцать лет назад, когда ещё почти никто не задумывался о защите лица, Ральф Нортэм уже так пёкся о здоровье сограждан, что надел целый колпак — вот какой он ответственный человек! Ну и немудрено: он же всё-таки врач, человек образованный — и понял, что простой маской тут не отделаешься, так что он и надел колпак с прорезями для глаз! Ну а став губернатором, Нортэм сделал отказ от ношения защитной маски на территории Вирджинии преступлением, а в мае потребовал, чтобы все жители, появляясь в общественных местах, носили маски.

РАЛЬФ НОРТЭМ, губернатор штата Вирджиния: …и, находясь в общественных местах, носить маски. Нам известно, что ношение масок помогает ограничить распространение инфекции. Как я уже говорил ранее, ношение маски может в самом буквальном смысле спасти кому-то жизнь.

Ага — он-то попался на том, что надевал ку-клукс-клановский колпак. Надо сказать, что он прямо погрузился в образ — теперь лицо придётся всем закрывать.

И, удивительным образом — хотя, быть может, не таким уж и удивительным — через день после того, как он произнёс эти слова, Нортэм появился на публике в городе Вирджиния-Бич, представьте только, без маски. А знаете, что по этому поводу заявили СМИ? К счастью, ничего. Но когда в конечном итоге Нортэм подхватил коронавирус, никто не стал говорить, что он «допрыгался». По всей видимости, он оказался недостаточно благонравным человеком, чтобы избежать заражения — ведь в этом же посыл, — и поэтому он теперь болен, совсем как Дональд Трамп. Так ведь это работает, правильно?

Это — средневековые стандарты, которые мы вдруг принялись применять. С наукой это не имеет ничего общего, это всё средневековые суеверия. Шесть лет назад такое было в порядке вещей: в Средние века обыкновенных преступников вынуждали проходить так называемое испытание судом Божьим: вместо того чтобы представить их перед присяжными, обвиняемых заставляли погружать руки в кипяток, ходить по раскалённым докрасна лемехам или лили им на грудь расплавленный свинец. Зачем? А чтобы узнать, виновны они или нет. Если они умирали в результате этих пыток, то их считали виновными, а если выживали — невиновными. Вот такие стандарты бытовали в Европе не одну сотню лет: здравие было равнозначно благодетели, а болезнь — греху. И мы ни с того ни с сего к этим стандартам теперь вернулись. «Он болен — значит он плохой!» И куда же мы движемся? А не начнём ли мы так читать раковым больным нотации по поводу их опухолей и обвинять людей, страдающих болезнью Альцгеймера, в том, что они впадают в деменцию? Похоже, до такого мы докатимся скорее, чем кажется.

Дата выхода в эфир 06 октября 2020 года.

* В 2019 году в американских СМИ всплыла фотография из выпускного альбома Нортэма, на которой он был в одеянии члена ку-клукс-клана (прим. ИноТВ).