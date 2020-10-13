Fox News: фермеры разоряются, дети недоедают — ВОЗ признала вред карантинных мер

Режим строгой изоляции, введённый во многих странах во время пандемии коронавируса, привёл к катастрофическому росту бедности и недоедания среди детей, констатирует спецпосланник ВОЗ, доктор Дэвид Набарро. Как отмечает Fox News, ранее Всемирная организация здравоохранения, наоборот, поддерживала карантинные меры.

Всего шесть месяцев назад директор Всемирной организации здравоохранения уверял мир, что для того, чтобы остановить коронавирус, совершенно необходимо вводить массовую строгую изоляцию. Может быть, вам хочется жить своей жизнью, продолжать работу, навещать пожилых родителей. Как бы не так. Пришло время новой нормы, сказал нам доктор Тедрос.



ТЕДРОС ГЕБРЕЙЕСУС, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения: Можно понять то, что жители стран, где введён режим самоизоляции, раздосадованы необходимостью неделями не покидать дом. Можно понять, что люди хотят продолжать жить своей жизнью, потому что на кону их жизнь и их средства к существованию. Но и ВОЗ хочет того же. Над этим мы и работаем каждый день, целыми днями. Но мир не вернётся, не может вернуться к тому, что было раньше. Нужна новая норма. Более здоровый, более безопасный и более подготовленный мир.



«Новая норма», — говорит доктор Тедрос, который на самом деле не доктор. Мы не можем вернуться!



Это было ложью тогда, а сейчас уже совершенно ясно, что это ложь. Каждый может сказать вам это, взглянув на Швецию. Это была очень, очень плохая идея.



Итак, на прошлой неделе доктор Дэвид Набарро, специальный посланник ВОЗ по коронавирусу, открыто это признал. Строгая изоляция — плохая идея, сказал Набарро. Хорошей идеей это не было никогда.



ДЭВИД НАБАРРО, спецпосланник ВОЗ по коронавирусу: Мы во Всемирной организации здравоохранения не поддерживаем режим строгой изоляции как главное средство взять этот вирус под контроль. Посмотрите, что случилось с мелкими фермерами по всему миру, потому что их рынки рухнули. Посмотрите, что произошло с уровнем бедности, — похоже, к следующему году мировой уровень бедности может удвоиться. У нас может как минимум удвоиться уровень недоедания среди детей, потому что дети не питаются в школе, а родители в бедных семьях не в силах обеспечить их питанием. Это на самом деле ужасная, жуткая мировая катастрофа. И мы взываем ко всем мировым лидерам: прекратите использовать строгую изоляцию как главный метод контроля.



Итак, наши лидеры настолько тупы, настолько опрометчивы, настолько оторваны от последствий принимаемых ими решений, что они за полгода удвоили мировую бедность! Молодцы ребята! Поверит ли кто-нибудь этим людям ещё раз? Почему мы должны им верить? Почему они до сих пор там?



Дата выхода в эфир 12 октября 2020 года.