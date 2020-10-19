Bild: «жест отчаяния» — замглавы бундестага не одобрил призывов Меркель к добровольной самоизоляции

Призывы Ангелы Меркель к добровольной самоизоляции, с которыми она обратилась к населению страны, вызвали понимание не у всех, пишет немецкий таблоид Bild. Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики раскритиковал этот шаг канцлера как «жест отчаяния». По его мнению, только сами немцы могут решать, как им поступать, а подобные призывы только нагоняют на население страх и панику.

Канцлер Германии Ангела Меркель на днях опубликовала видеообращение, в котором призвала соотечественников оставаться дома. Этот необычный способ воздействовать на граждан не через законы вызывает недоумение у заместителя председателя бундестага и представителя Свободной демократической партии Германии Вольфганга Кубики, пишет немецкий таблоид Bild.

В ходе обсуждений, которые устроил Bild, Кубики назвал обращение Меркель к населению «жестом отчаяния». По его словам, это «призыв к добровольному карантину». При этом Германия ещё чрезвычайно далека от перегрузки в системе здравоохранения.

«Ни весной, ни теперь нам не угрожает чрезмерная нагрузка на систему здравоохранения. Поэтому сейчас мы должны сконцентрироваться на мерах, которые действительно имеют смысл, а не нагоняют на население страх и ужас», — раскритиковал Кубики выступление Меркель. При этом он призвал пресечь празднования свадеб и дней рождений, на которых присутствуют по несколько сотен обнимающихся и целующихся людей.

«Граждане должны делать то, что они считают правильным, — подчеркнул вице-председатель бундестага. — В первую очередь они сами отвечают за собственное здоровье. Но федеральный канцлер — не та, кто может просто предписать, как мы должны себя вести. Каждый, кто чувствует, что должен последовать этим словам, должен это сделать. Но каждый, кто чувствует, что он может жить дальше и по-другому, должен так и поступать».

Министр транспорта Германии Андреас Шойер заступился за Ангелу Меркель и заявил, что она ведёт себя очень практично в стремлении во что бы то ни стало предотвратить второй всеобщий карантин. Поэтому её призыв к населению был необходим: «Нам сейчас нужна полная концентрация для остановки коронавируса». В эти дни каждый несёт свою долю ответственности за дальнейшее развитие ситуации. В связи с этим Шойер попросил немцев «быть разумными — ни больше ни меньше».

Эксперт СДПГ по здравоохранению Карл Лаутербах тоже не разделяет мнения Кубики. По его замечанию, к Рождеству к нынешней статистке смертности от пандемии прогнозируется прирост в 50 тыс. человек, поэтому предостережение Меркель «абсолютно уместно».

Однако эксперт по экономике Габриэль Фельбермайр из Института мировой экономики Киля оценивает ситуацию иначе. По его мнению, «слова канцлера вызывают у граждан неуверенность». Экономика только начинала восстанавливаться после кризиса, но теперь эта тенденция снова прекратилась.

Ещё одной спорной темой в проводимых Bild дебатах стала возможность второго карантина по всей территории Германии. Фельбермайр считает более разумным отгородить от остальной части страны только очаги коронавирусной инфекции: «Мы не должны снова, как в первую волну, использовать тот же подход для всей территории страны. Мы должны проводить различия. Мы должны сделать всё локально».

В то же время он признал, что реализовать такой подход будет трудно — для этого потребуется активное сотрудничество с силами полиции. Кроме того, важно, чтобы население придерживалось правил. Однако это намного лучше второго всеобщего карантина, который будет стоить Германии слишком дорого. «Это стоит экономического роста, рабочих мест, это ведёт к новым тратам со стороны государства, которые мы должны финансировать долгами», — заявил экономист из Киля.

Министр транспорта Шойер на это заметил, что необходимо рассматривать любые возможности и сценарии, однако дойдёт ли дело до подобных локальных карантинных зон, будет зависеть от развития ситуации в ближайшие три недели.

Что касается празднования Рождества, эксперт по здравоохранению Лаутербах высказался ясно: без ограничений оно не пройдёт — «это нужно признать честно, и это не имеет ничего общего с нагнетанием паники».

Впрочем, есть и проблески надежды: если в ближайшие недели ситуацию удастся взять под контроль, немцы смогут спокойно перемещаться и навещать родственников. Поэтому для того, чтобы хорошо отметить Рождество, сейчас необходимо соблюдать меры безопасности, заключает Bild.