Euronews: в США стартует массовая вакцинация от коронавируса

11:18 Иммунолог заявил о выходе России на плато по коронавирусу Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

11:10 Рогозин прокомментировал запуск «Ангары» Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал запуск ракеты-носителя «Ангара-А5».

11:08 Жена Тарасенко рассказала о восстановлении хоккеиста после травмы Яна Тарасенко, жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, рассказала о восстановлении своего мужа после травмы плеча.

11:07 На Урале суд отпустил домой женщину, которая держала дочь в шкафу Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении женщины, которая полгода держала в шкафу новорождённую дочь.

11:02 За сутки в России умерли 450 человек с коронавирусом В России за сутки умерли 450 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. С начала пандемии скончался 47 391 человек.

11:00 В России за сутки выявлено 27 328 новых случаев коронавируса В России за сутки выявили 27 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 681 256. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

10:59 Дерипаска назвал причину роста цен на продукты Рост продовольственных цен в России связан с высокими процентами по кредитам для сельскохозяйственного сектора, считает бизнесмен Олег Дерипаска.

10:57 Федерер оценил свои шансы принять участие в Australian Open Двадцатикратный победитель турниров Большого шлема швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о своих шансах выступить на Australian Open.

10:52 МЧС предупредило о сильном ветре в Хабаровском крае Ухудшение погоды и усиление ветра ожидаются в Хабаровском крае в ближайшие несколько дней, сообщает ГУ МЧС по региону.

10:50 Учёный прокомментировал землетрясения в Бурятии и Чечне Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин заявил, что никакой связи между подземными толчками в Бурятии и Чечне нет.

10:46 В Госдуме прокомментировали новые правила оформления больничного Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT вступление в России в силу новых правил оформления больничного.

10:40 Медведева примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что примет участие в показательных выступлениях на чемпионате мира в Челябинске.

10:40 Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе пройдёт 18 января Верховный суд Башкирии отложил на 18 января 2021 года рассмотрение дела об изнасиловании дознавательницы тремя экс-коллегами в отделе полиции Уфы.

10:33 Молодёжная сборная России по хоккею прибыла в Эдмонтон на МЧМ-2021 Сборная России по хоккею U20 прилетела в канадский Эдмонтон на молодёжный чемпионат мира, который пройдёт с 26 декабря по 5 января.

10:25 Экономист прокомментировал опрос работодателей по вопросу повышения зарплат сотрудникам Экономист Денис Ракша прокомментировал опрос, согласно которому почти треть российских работодателей намерены повысить зарплаты своим сотрудникам в новом году.

10:21 СК предъявил заочное обвинение судьям Литвы из-за событий 1991 года Следственный комитет России предъявил заочное обвинение судьям из Литвы, вынесшим приговор россиянам по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

10:15 Уайт хочет встретиться с Нурмагомедовым перед UFC 257 Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что в январе 2021 года проведёт встречу с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

10:13 Генконсульство США в Екатеринбурге не комментирует информацию о возможном закрытии Генконсульство США в Екатеринбурге не комментирует опубликованную в СМИ информацию о возможном закрытии, заявила РИА Новости представитель дипмиссии.

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10:01 Дюрант признался, что долго представлял момент возвращения на площадку Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал своё возвращение на баскетбольную площадку спустя 552 дня.

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09:51 Баскетболист Дюрант провёл матч впервые за 552 дня Форвард Кевин Дюрант дебютировал за «Бруклин Нетс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс».

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09:42 СМИ назвали следующего тренера дортмундской «Боруссии» после отставки Фавра Стало известно, кто, скорее всего, возглавит дортмундскую «Боруссию» после ухода швейцарского специалиста Люсьена Фавра с поста главного тренера команды.

09:40 В Приангарье после гибели при пожаре женщины и двух детей возбуждено дело Следователи в Иркутской области возбудили дело по факту гибели при пожаре женщины и двух детей.

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09:17 СМИ: Президент «Урала» не присутствовал на матче с ЦСКА из-за подозрения на COVID-19 Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов не прилетел на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА из-за подозрения на коронавирус.

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09:03 Мбаппе высказался о своём будущем в ПСЖ Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию с продлением контракта с парижским футбольным клубом.

08:51 Экс-тренер сборной Хорватии по футболу умер от коронавируса Бывший главный тренер сборной Хорватии по футболу Отто Барич скончался в возрасте 88 лет.

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07:42 В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок.

07:27 «Известия»: цены на сахар и подсолнечное масло могут заморозить на три месяца Ведомства предложат российскому правительству зафиксировать верхние пределы цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля 2021 года.

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06:58 В четырёх округах Магаданской области объявили штормовое предупреждение Спасатели объявили экстренное предупреждение в четырёх городских округах Магаданской области из-за прогнозируемой сильной метели и штормового ветра.

06:44 В Минобороны рассказали о планах установки новых загоризонтных РЛС На юге и востоке России планируется установить новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), которые обеспечивают обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ страны.

06:30 В Приангарье три человека погибли при пожаре в частном доме В посёлке Ермаки Иркутской области сгорел частный дом, на месте пожара обнаружены трое погибших. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС региона.

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06:00 В Госдуме предложили увеличить страховые суммы вкладов для семей с детьми Депутат Госдумы Василий Власов предложил увеличить страховые суммы по вкладам для лиц, имеющих несовершеннолетних детей. Копия письма на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова есть в распоряжении RT.

05:45 Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 142 325 В Казахстане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 142 325.

05:30 Умер премьер-министр Эсватини Премьер-министр африканского Королевства Эсватини Мандвуло Амброзе Дламини скончался в возрасте 52 лет.

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