N-TV: в России разрабатывают вакцину от коронавируса для животных

Российская вакцина от коронавируса для животных проходит финальную фазу испытаний, пишет N-TV, ссылаясь на слова главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Интерес к ней уже проявили в США, Сингапуре и ЕС. Отмечается, что ранее в ряде стран Европы имели место вспышки коронавируса на норковых фермах.

После вспышек коронавируса на нескольких норковых фермах в Европе Россия принялась за разработку вакцины от коронавируса для животных, сообщает N-TV. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, вакцина должна быть готова к концу января, а ЕС, Сингапур и США уже обозначили свой интерес.

Данкверт заявил, что на данный момент вакцина находится в финальной, третьей вазе испытаний. «Сейчас новая вакцина тестируется на норках, кошках и грызунах», — приводит издание слова Данкверта. Отмечается, что норки и хорьки считаются наиболее уязвимыми для коронавируса и могут заражать им друг друга.

N-TV напоминает, что за последние несколько недель в ряде стран Европы, таких как Швеция, Франция и Нидерланды, фиксировали случаи заражения коронавирусом у норок. В Дании пришлось уничтожить миллионы норок из-за начавшейся мутации вируса. Согласно данным статистики, на фермах в России проживает 97 тысяч норок и 6900 хорьков.