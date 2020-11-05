Expressen: ради борьбы с COVID-19 Дания убьёт всех норок

Датские власти приняли решение забить миллионы норок на зверофермах из опасений, что люди могут подхватить у этих животных мутировавшую версию COVID-19. По мнению властей, заболевшие зверьки способны свести на нет как плоды будущей массовой вакцинации, так и групповой иммунитет, пишет Expressen. Как отмечает издание, Дания считает ситуацию «крайне серьёзной» и стремится таким образом избежать новых ограничений и жертв.

Правительство Дании приняло решение ликвидировать всех норок в стране. Причиной такого шага стало то, что с заражённых COVID-19 норок вирус может передаться людям в мутировавшем виде. В подобных обстоятельствах любая вакцина будет неэффективной, пишет Expressen

На данный момент в Дании коронавирус обнаружили на 207 норковых фермах, в то время как 67 из них уже были вынуждены убить всех своих животных. При этом предполагается, что вирусом могут быть поражены ещё 23 фермы.

Ранее газета Politiken сообщала, что передача мутировавшего вируса от норок людям может поставить под угрозу прививки от инфекции в будущем, притом что новой версией COVID-19 уже заразились 12 человек в Северной Ютландии.

В результате мутации коронавирус изменился настолько сильно, что он может угрожать будущим усилиям по борьбе с пандемией. «Дело очень серьёзное», — предупредила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Риск состоит в том, что грядущая вакцина не будет работать как надо. Её эффект может быть слабее или, в худшем случае, вообще отсутствовать. В подобном виде он может распространиться и повлечь за собой серьёзные последствия по всему миру», — добавила она.

По этой причине все норки в Дании должны быть убиты. При этом такое решение станет катастрофой для экономической отрасли, так как эта страна является крупнейшим мировым производителем норки.

На подобные меры власти пошли после предупреждения со стороны Государственного института сыворотки. В своём письме правительству Институт сообщал следующее: «В том случае если производство норки продолжится, появится значительный риск повторного распространения инфекции среди норок и людей. Групповой иммунитет, полученный путём вакцинации или повсеместного распространения инфекции, может ослабнуть или вообще пропасть. Это, по всей видимости, нанесёт значительный удар по нашей способности контролировать распространение эпидемии в Дании, что может потребовать введения дополнительных ограничений в обществе».

В настоящее время власти датских коммун, где присутствует мутировавший вирус, вводят дополнительные жёсткие ограничения. «Будут введены дополнительные далекоидущие ограничения, — подытожила Метте Фредериксен. — Мне жаль, но ситуация крайне серьёзная».