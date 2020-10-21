Боевые искусства не понадобились — Independent рассказала, как Ван Дамм спас щенка чихуахуа от эвтаназии

Известный актёр Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа от эвтаназии, сообщает The Independent. Как отмечает издание, из-за поддельных документов щенка хотели усыпить в Норвегии, однако благодаря вмешательству актёра, который привлёк внимание к его истории, собаку удалось вернуть на родину в Болгарию.

Американский актёр бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм помог спасти трёхмесячного щенка чихуахуа, которому грозило усыпление из-за поддельных документов на перевозку, сообщает The Independent.

В сентябре чихуахуа по кличке Рая из Болгарии продали хозяевам в Норвегии. Однако чиновники норвежского Управления за качеством пищевых продуктов отказались регистрировать её, так как болгарский ветпаспорт собаки оказался поддельным.

Из-за правил Евросоюза, касающихся перевозки животных, Норвегия попыталась вернуть щенка в Болгарию. Тем не менее ссылаясь на всё те же правила, там отказались забрать его обратно, в связи с чем собаке грозила эвтаназия.



Как отмечает издание, Ван Дамм обратил внимание на петицию в защиту щенка по кличке Рая в интернете, поделившись ею и фотографиями щенка с миллионами подписчиков в своих социальных сетях.

«Прошу вас, Управления за качеством пищевых продуктов, пожалуйста, сделайте мне подарок на день рождения, измените свое решение. Люди допустили ошибку, но нельзя же убивать за это маленького чихуахуа», — написал знаменитый актёр.

Благодаря вмешательству Ван Дамма, собаку удалось щенка и вернуть на родину в Болгарию, где собаке обеспечат медицинское обследование и найдут новых хозяев, передаёт The Independent.

