Боевые искусства не понадобились — Independent рассказала, как Ван Дамм спас щенка чихуахуа от эвтаназии
Американский актёр бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм помог спасти трёхмесячного щенка чихуахуа, которому грозило усыпление из-за поддельных документов на перевозку, сообщает The Independent.
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