Le Parisien: на страже правосудия — во Франции лабрадор работает помощником следователя

03:00
СМИ: В России предложили компенсировать затраты на удалённую работу
Группа депутатов Госдумы предложила внести поправки в Трудовой кодекс о компенсации гражданам затрат на удалённую работу.
03:00
Узбекистан снова ограничил железнодорожное сообщение из-за COVID-19
Власти Узбекистана вновь приостановили авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки из-за роста числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В Минобороны рассказали о борьбе с распространением COVID-19 в армии
Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин рассказал о мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.
03:00
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
03:00
Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 72 тысячи
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Бразилии увеличилось до 72 100.
03:00
У министра экономики Боливии обнаружили коронавирус
Министр экономики и государственных финансов Боливии Оскар Ортис заявил, что медики диагностировали у него коронавирусную инфекцию COVID-19.
03:00
Пожар на военном корабле в США может продлиться несколько дней
Глава городской пожарно-спасательной службы Колин Стоуэлл заявил, что пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, может продлиться несколько дней.
03:00
В Венгрии заявили о готовности открыть границы для россиян
Власти Венгрии заявили о готовности открыть границы страны для россиян с 15 июля. При этом въезжающие должны выполнить определённое условие.
03:00
В США застрелили рэпера Lil Marlo
Американский рэп-исполнитель Рудольф Джонсон, известный под псевдонимом Lil Marlo, был застрелен в Атланте.
03:00
В Азербайджане заявили об обстреле села на границе с Арменией
В Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле села на границе, армянское Министерство обороны опровергает эти данные.
03:00
Клопп заявил о намерении покинуть «Ливерпуль» через четыре года
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о планах на будущее.
03:00
Ещё один опрос предрёк победу Дуды на выборах президента
Исследование late poll, проведённое социологической лабораторией Ipsos, подтверждает победу действующего польского лидера Анджея Дуды на выборах президента страны.
03:00
Уткин: чемпионство в России не выигрывается, а проигрывается
Известный блогер и журналист Василий Уткин критически отозвался об уровне команд в Российской премьер-лиге (РПЛ)
03:00
За сутки в Турции выявили 1012 новых случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 1012 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
03:00
Кадыров поздравил Яна с завоеванием титула UFC
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что у новоиспечённого чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна большое будущее.
03:00
Источник: «Ливерпуль» не хочет отпускать Ловрена в «Зенит» свободным агентом, но готов продать игрока
«Ливерпуль» не планирует разрывать контракт с защитником Деяном Ловреном, который входит в сферу интересов петербургского «Зенита».
03:00
Число пострадавших из-за пожара на военном корабле в США возросло до 21
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 21.
03:00
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 среди военных.
03:00
«Наполи» и «Милан» сыграли вничью в матче Серии А
В матче 32-го тура итальянской Серии А «Наполи» и «Милан» не смогли определить победителя.
03:00
Полиция задержала подростка по делу о расистских угрозах в адрес футболиста Заа
Полиция британского графства Уэст-Мидлендс задержала подозреваемого по делу об оскорблениях на расовой почве в адрес форварда «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа.
03:00
Вучич прокомментировал новые протесты в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink прокомментировал новые протесты в Белграде.
03:00
Магомедшарипов поздравил Яна с завоеванием чемпионского пояса UFC
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов поздравил соотечественника Петра Яна с завоеванием чемпионского титула организации в легчайшем весе.
03:00
В США на военной базе загорелся десантный корабль
На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard.
03:00
Кикнадзе раскритиковал болельщиков «Локомотива», уходящих с трибун после 20-й минуты матча
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился своим мнением о болельщиках железнодорожников, протестующих против ухода экс-тренера команды Юрия Сёмина.
03:00
В Калмыкии продлили режим самоизоляции до 26 июля
В Калмыкии продлили режим самоизоляции до 26 июля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
03:00
Бышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛ
Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором тот раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).
03:00
В Москве умерли ещё 25 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли ещё 25 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в столице возросло до 4168.
03:00
Чемпионка ОИ-1956 Ташш ушла из жизни в возрасте 91 года
Победительница Олимпийских игр — 1956 по спортивной гимнастике, бывшая венгерская спортивная гимнастка Ольга Ташш скончалась в возрасте 91 года.
03:00
Адвокат рассказал о ситуации с делом сестёр Хачатурян
Адвокат Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу сестёр Хачатурян.
03:00
Алдо обратился к болельщикам после поражения от Яна
Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жозе Алдо обратился к своим болельщикам после поражения в титульном поединке с россиянином Петром Яном.
03:00
Стали известны данные экзитпола на президентских выборах в Польше
Согласно данным экзитпола, проведённого социологической лабораторией Ipsos, во втором туре президентских выборов в Польше, который прошёл 12 июля, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Анджей Дуда набрал 50,4% голосов избирателей.
03:00
«Спартак» сохранил место в РПЛ на следующий сезон
По итогам матчей 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» обезопасил себя от понижения в классе.
03:00
В Марокко за сутки выявили 203 случая коронавируса
В Марокко за сутки выявили 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
«Валенсия» уступила «Леганесу» в 36-м туре Примеры
В матче 36-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде проиграла «Леганесу».
03:00
«Краснодар» обыграл «Урал» в 28-м туре РПЛ
В матче 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» одержал победу над «Уралом».
03:00
В Британии за сутки скончался 21 человек с коронавирусом
В Великобритании за сутки скончался 21 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Источник: защитник «Ливерпуля» Ловрен продолжит карьеру в «Зените»
Хорватский центральный защитник Деян Ловрен может укрепить линию обороны петербургского «Зенита».
03:00
ЦПВС: боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим беспилотниками
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим двумя беспилотниками.
03:00
Кикнадзе признал, что погорячился, показав нецензурный жест трибунам
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об инциденте с одним из фанатов во время матча 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).
03:00
В Израиле число выявленных случаев коронавируса достигло 38 670
В Израиле число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 38 670.
03:00
Кикнадзе показал неприличный жест во время матча «Локомотив» — «Уфа»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе показал неприличный жест в сторону трибун во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой» (1:1).
03:00
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в ангаре
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с производственным оборудованием в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте МЧС по Свердловской области.
03:00
В ХМАО в ДТП с участием бензовоза погибли три человека
ДТП с участием бензовоза и ВАЗ произошло под городом Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В результате происшествия погибли три человека.
03:00
Карпин: это ненормальный чемпионат России
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил с критикой Российской премьер-лиги (РПЛ) после матча 28-го тура с «Оренбургом» (0:0).
03:00
Фарфан прокомментировал свой первый матч за 14 месяцев
Перуанский форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан оценил свою игру в первом матче после травмы.
03:00
В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 6552
В Таджикистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 6552.
03:00
Кикнадзе рассказал болельщикам о своём отношении к Сёмину
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил болельщикам клуба на вопрос о бывшем тренере железнодорожников Юрии Сёмине.
03:00
Пожар в складском помещении в Екатеринбурге локализовали
Пожар в складском помещении в Екатеринбурге локализовали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
03:00
Россиянка Лагно выиграла этап Гран-при по быстрым шахматам
Российский гроссмейстер Екатерина Лагно стала победительницей этапа онлайн-Гран-при по быстрым шахматам Women’s Speed Chess Championship.
03:00
В Раде предложили Зеленскому «уйти с извинениями»
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала президента страны Владимира Зеленского и его команду принести извинения и уйти в отставку.