Yle: мутировавший у датских норок коронавирус может быть и не опасен

Несмотря на решение Дании ликвидировать всех своих норок из-за того, что мутировавший коронавирус с них может перекидываться на людей, данные мутации могут и не представлять никакой опасности, пишет Yle. Как отмечает портал телерадиокомпании, в ВОЗ по этому поводу заявили, что мутация вирусов — это неприятный, но нормальный процесс, в то время как ряд экспертов призвал не спешить с выводами.

Дания приняла решение закрыть семь коммун в Северной Ютландии, где распространились несколько различных мутаций коронавируса, которые перекинулись от норок на людей. Тем не менее данные мутации были ожидаемыми и могут не представлять никакой опасности, пишет Yle.

Между тем, датские исследователи полагают, что некоторые из мутаций коронавируса могут оказаться более устойчивыми к действию грядущей вакцины. «Надо сказать, что по сравнению с вирусом, который не мутировал, некоторые из проанализированных нами вариантов имели устойчивость к антителам, которые должны бороться с «шипами» коронавируса, или так называемым спайковым белком», — отметил старший врач Государственного института сыворотки Андерс Фомсгаард.

Это может привести к тому, что вакцина может оказаться менее эффективной против мутировавшего вируса. При этом данный вариант вируса уже зафиксировали, по крайней мере, у 12 человек в Дании.

Тем не менее, директор финского Института здоровья и благосостояния по вопросам здравоохранения Мика Салминен подчеркнул, что эти данные ещё не подтверждены независимыми экспертами.

«Речь идёт о ещё не опубликованных результатах, которые не проходили какой-то предварительной проверки со стороны академических кругов, поэтому трудно сказать, насколько серьёзно обоснованы их выводы, — отметил он. — То, что мы узнали посредством наших собственных научных консультантов, не привело нас к очевидному выводу, что мутации, которые появились в Дании, несут прямую угрозу».

В частности, Салминен указал на то, что подобные мутации встречаются в других регионах Европы, причём даже у людей. «Не надо делать поспешных выводов», — призвал эксперт.

Тем не менее, по его словам, Дания решила избрать самый безопасный из возможных путей. «Первая реакция научного сообщества была такова, что они, возможно, избрали более безопасный пусть вместо более опасного и проявили крайнюю осторожность… Датчане провели собственную оценку ситуации, и, разумеется, они выбирают самый лучший, как им кажется, вариант», — оговорился Салминен.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что мутация вирусов — это нормальный процесс, а за изменениями коронавируса внимательно следят эксперты.

По словам ВОЗ, организация всегда с тревогой относится к фактам передачи вирусов от человека к животным и наоборот, так как в каждом случае вирус может мутировать. По этой причине ВОЗ пытается пресекать подобные инциденты.

Кроме того, в организации отметили, что данные, поступающие из Дании, пока не говорят о мутациях коронавируса, которые оказали бы влияние на скорость распространения, тяжесть или возможность подхватить инфекцию во второй раз.