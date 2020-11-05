Daily Mail: «полный хаос» — десятки тысяч британцев покинули Лондон в преддверии повторного карантина

За несколько часов до вступления в силу карантина в Великобритании на дорогах Лондона выстроились пробки длиною в несколько тысяч километров. Аналогичная ситуация, пишет Daily Mail, наблюдалась во всех крупных городах Англии, жители которых уезжали, чтобы провести локдаун с родственниками в сельской местности. Ожидается, что повторный карантин продлится до 2 декабря.

В преддверии вступления в силу общенационального карантина в Великобритании дороги страны были заблокированы желающими покинуть крупные города и теми, кто спешил успеть совершить покупки или посетить парикмахерскую, пишет Daily Mail.

С четверга в Англии закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, фитнес-клубы и магазины, за исключением тех, которые торгуют продуктами питания или предметами первой необходимости. Несмотря на то что продолжат работать детские сады, школы, университеты, британцам рекомендовано по возможности работать из дома.

По данным компании-поставщика устройств для автомобильной и персональной GPS-навигации TomTom, около шести часов вечера на дорогах Лондона насчитывалось 2624 пробки, общая протяжённость которых составляла тысячи километров. Десятки тысяч британцев спешили покинуть столицу до вступления карантина в силу.

Аналогичная ситуация наблюдалась по всей Англии. «Полный хаос», как ситуацию описали сами автомобилисты, также царил на дорогах в таких крупных городах, как Бирмингем, Ливерпуль, Лидс, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.

Согласно Королевскому автоклубу Великобритании, отчёты о заторах на дорогах страны возросли на 15% по сравнению с прошлым годом. По данным организации, на фоне ужесточения ограничительных мер британцы «лихорадочно» покидают крупные города, чтобы провести локдаун в сельской местности с родственниками.

Движение пришло в норму только ближе к полуночи, когда вступили в силу объявленные правительством ограничительные меры. Ожидается, что трафик на дорогах будет падать до тех пор, пока карантин не будет отменён. Несмотря на то что премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что карантин закончится 2 декабря, британцы опасаются, что ограничения продлятся вплоть до Рождества.

В среду в Великобритании от COVID-19 умерли ещё 492 жителя страны, что стало самым высоким ежедневным показателем смертности с мая. При этом число новых выявленных случаев коронавируса в стране остаётся на уровне двухнедельной давности, в связи с чем учёные опасаются, что правительство поспешило с введением повторного карантина.

Особое недовольство введение карантина вызвало у предпринимателей, перед которыми Джонсон извинился за повторное закрытие заведений и пообещал, что они смогут принимать клиентов не позже 2 декабря, пишет Daily Mail.

Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что в случае если британцы будут придерживаться новых мер, то стране удастся сдержать распространение коронавируса. При этом сотрудники Оксфордского университета, работающие над созданием британской вакцины от коронавируса, полагают, что шансы на то, что она будет готова к Рождеству, «невелики».