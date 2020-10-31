Запасайтесь вином: DM о реакции британских соцсетей на новость о вероятном новом карантине в стране

Из-за высоких темпов распространения коронавируса, правительство Великобритании готовится ввести национальный карантин, сообщает Daily Mail. Детали новых ограничительных мер пока остаются неизвестны. Однако сообщение уже вызвало бурю негодования в соцсетях.
Жители Великобритании обратились к социальным сетям, чтобы выразить негодование новыми возможными ограничительными мерами, пишет Daily Mail.
В пятницу вечером источник в британском правительстве сообщил Daily Mail, что на следующей неделе в Великобритании, вслед за Германией и Францией, будет объявлено о введении карантина. После этого соцсети наводнили шутки о необходимости срочно записаться к парикмахеру и запастись «вином на экстренный случай».
Источник издания не уточнил, какие учреждения будут закрыты или как долго продлится карантин. Ожидается, что эти выходные станут решающими для определения жёсткости мер.
Как стало известно, накануне эксперты Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) не оставили правительству выбор: они сообщили, что коронавирус в Великобритании распространяется «значительно» быстрее, чем они предполагали, моделируя «наихудший сценарий».
Британскому правительству, опасавшемуся экономических последствий очередного локдауна, пришлось отступить: эксперты в сфере здравоохранения спрогнозировали, что зимой вирус унесёт жизни 85 тыс. человек. При этом единственным способом не допустить перегрузки коечного фонда уже к 17 декабря специалисты назвали введение длительного национального карантина по аналогии с Францией. Там президент Эммануэль Макрон объявил о вступлении в силу карантина на месяц.
Daily Mail также стало известно о расколе в британском правительстве из-за необходимости введения жёстких ограничений. По словам источника, те, кто выступает против карантина, «не готовы сдаваться».
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