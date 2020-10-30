FAZ: голограммы вместо живых исполнителей — Лондон дал ответ коронавирусу
На фоне эпидемии коронавируса концерты с голограммами стали альтернативой в Великобритании. Вчера в музыкальном баре в центре Лондона гости смогли послушать музыку, которую певец и автор песен Дэн Олсен исполнял в это же время в студии на востоке города. Трансляция шла в режиме реального времени, вот только исполнитель был не совсем настоящий. Такие концерты проводит компания Иана О'Коннела. Он объяснил, как это работает.
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