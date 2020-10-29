Euronews: из-за переизбытка пациентов бельгийские больницы вызывают на дежурство заражённых врачей

Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в Бельгии стремительно растёт, она уже обогнала все другие страны ЕС по количеству инфицированных коронавирусом в расчёте на 100 тыс. жителей. Все местные больницы переполнены, а врачей не хватает. В Льеже даже медработников с положительным тестом на COVID-19, но без симптомов, теперь вызывают на дежурства вместо самоизоляции, чтобы как-то преодолеть кризис, передаёт Euronews.

В Бельгии стремительно растёт число пациентов с коронавирусом. К переполнению ими близки больницы, в которых стало остро не хватать персонала.



В Льеже пошли на отчаянную меру: медработников с положительным результатом теста на COVID-19, но без симптомов заболевания, теперь просят выходить на дежурства. Руководитель отделения неотложной помощи университетской больницы вызывает их из самоизоляции.



АЛЕКСАНДР ГУЙСЕН, руководитель отделения неотложной помощи: Наша ситуация с каждым днём становится все хуже, и мы приближаемся к критической точке. Нам постоянно приходится принимать трудные решения, искать койки и персонал. Кадры — это сейчас основная проблема, потому что 20 процентов наших коллег выбыли из строя из-за COVID. Наступает момент, когда нет ничего, кроме плохих решений. Это то, к чему мы сейчас приближаемся.



Бельгия обогнала все другие страны Европы по количеству инфицированных коронавирусом на 100 тысяч жителей, которое за последние две недели увеличилось на 1390. Профсоюзный деятель видит продолжение тенденции.



ФИЛИПП ДЕВО, глава Бельгийской ассоциации медицинских профсоюзов: Эпидемиологи сказали нам, что, когда мы достигнем перенасыщения больниц в Бельгии, мы останемся в такой ситуации в течение нескольких месяцев. Я уже знаю, что мы не сможем лечить новых пациентов до января. Так что для медработников Бельгии зима будет долгой.



Правительству нужно срочно предотвратить перегрузку системы здравоохранения и вводить дополнительные меры помощи заболевшим. Решение об этом может принять в пятницу комитет по борьбе с коронавирусом. Но те, кто сражается с ним на передовой, предупреждают, что счёт идёт на часы.



Дата выхода в эфир 28 октября 2020 года.