Euronews: Бельгия вышла на второе место в ЕС по относительному количеству заражённых

В Бельгии отмечена резкая вспышка коронавирусной инфекции, а количество носителей COVID-19 в пересчёте на 100 тысяч жителей достигло 364 человек. Среди всех стран ЕС по этому показателю лидирует Чехия, а Бельгия теперь вышла на второе место, передаёт Euronews. Федеральный министр здравоохранения уже предупредил о возможном введении национального карантина, если ситуация не улучшится.
За минувшие выходные дни корононавирус распространялся в Бельгии наибольшими темпами из всех стран Евросоюза. Смертность в ней от пандемии — самая высокая в ЕС. Ситуация особенно ухудшается в Валлонии и Брюсселе. Как сообщил координатор борьбы с COVID-19, если такая тенденция сохранится в ближайшие дни, власти ужесточат карантинные меры.
ИВ ВАН ЛЕТЕМ, координатор по борьбе с коронавирусом:Все показатели продолжают расти, как во всех провинциях, так и по возрастным группам. И это, надо сказать, довольно тревожно. Наша первоочередная задача — замедлить распространение вируса. Только так мы убережём от переполнения больницы и спасём систему здравоохранения. Она продолжает иметь дело и с другими патологиями.
Количество носителей коронавируса на 100 тысяч жителей составило в Бельгии 364, выше в Евросоюзе только в Чехии — 433. Меньше теперь во Франции, Испании и Нидерландах.
По данным американского Института Джонса Хопкинса, всего инфицированных в Бельгии 164 тысячи. Для сравнения, в России — 1 миллион 300 тысяч.
На прошлой неделе федеральное правительство ограничило время работы баров и кафе, запретило людям встречать более трёх человек (помимо своих домочадцев), настоятельно рекомендовало уделённую работу. В Брюсселе алкогольные напитки подают за столом только в ресторанах.
Федеральный министр здравоохранения предупредил о возможности введения национального локдауна. Несколько его коллег находятся на самоизоляции, срок которой сокращён с двух недель до одной.
Гранатомётчики общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) на полигонах в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейском автономном округе приступили к практическим стрельбам в рамках контрольной проверки по итогам летнего периода обучения.
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Коронавирусная инфекция COVID-19 может провоцировать выработку антител к интерферону, которые могут блокировать вторичный и даже врождённый иммунный ответ. Об этом РИА Новости заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
ГИБДД разъяснила, за какие нарушения на пешеходных переходах не нужно штрафовать водителей. Разъяснения за подписью главы ведомства Михаила Черникова направлены в региональные подразделения, пишет «Коммерсантъ».