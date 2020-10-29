Sky News: «Это не шутки» — дочь британской медсестры, погибшей от COVID-19, предупредила об опасности второй волны

Североирландская медсестра Эмма Вианзон перенесла за последние несколько лет две серьёзнейших операции — однако не смогла пережить коронавирусную инфекцию. Дочери Эммы, одной из которых пришлось из-за коронавируса наблюдать за похоронами матери издали, в беседе с корреспондентом британского Sky News призвали не относиться ко второй волне пандемии легкомысленно.

Пережив ранее церебральную аневризму, Эмма Вианзон в июле перенесла операцию по трансплантации почки.

ЭММА ВИАНЗОН: Всем привет! Спасибо, что не забываете меня, спасибо, что молитесь за меня и думаете обо мне.

Но когда женщине диагностировали коронавирусную инфекцию и забрали её в больницу, семья опасалась наихудшего, рассказала её дочь.

ДЕНИЛИ ВИАНЗОН, дочь Эммы Вианзон: Она мне позвонила и сказала: «В реанимацию меня не отправляйте, я не смогу там находиться. Как только туда попаду, мне конец. Простите, но если меня отправят в реанимацию, я не выживу». К сожалению, её пришлось туда отправить… А я с ней так и не смогла поговорить...

57-летняя женщина перебралась в Северную Ирландию с Филиппин. Она была предана сестринскому делу и — как рассказывают её коллеги, которые сейчас дежурят в коронавирусных отделениях, — всегда ставила желания и комфорт других людей выше собственных.

ДЭВИД БЛЕВИНС, корреспондент Sky News: Какое значение для неё имела профессия?

ЙИНДИ КРУЗ, подруга и коллега Эммы Вианзон: Она — прирождённая медсестра, ведь ещё до того, как она овладела профессией, она заботилась о членах семьи, о стариках, да и о всех прочих тоже. Потом она стала медсестрой — и до своих последних мгновений она говорила, что медсестрой и умрёт.

Дочери Эммы, которые очень переживают из-за того, что их матери пришлось умирать в одиночестве, боятся, что люди не воспринимают вторую волну всерьёз.

ДЕНИЛИ ВИАНЗОН: Я в гневе, я злюсь. Это не шутки, умирают тысячи людей, а ведь с наступлением холодов и к рождественскому периоду ситуация будет ухудшаться ещё сильнее.

В прошлые выходные Эмму кремировали, нарядив её, по её же просьбе, в рабочую униформу. Одна из её трёх дочерей, которая ещё не выздоровела от коронавирусной инфекции, смогла лишь наблюдать за церемонией издали, оставаясь в своей машине.

ДЕНИЛИ ВИАНЗОН: Прошлая суббота, день похорон мамы, стала для меня, наверное, худшим днём в жизни. Я испытывала все эти чувства, но нам было нельзя друг друга утешить, нельзя было обняться и ощутить тепло, которое обычно ощущаешь. Это были самые мрачные похороны для самого светлого человека, которого я когда-либо знала.

Дэвид Блевинс, Sky News, Белфаст.

Дата выхода в эфир 27 октября 2020 года.