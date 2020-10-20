Euronews: коронавирус не отступает — европейцы надеются на лучшее, но готовятся к худшему

Все усилия европейских властей пока не дают заметных результатов, поэтому Европе предстоит пережить тяжёлую зиму из-за активного распространения коронавируса, предупреждает Euronews. В Ирландии введён максимальный уровень эпидемической опасности, Уэльс закрывают на карантин, в Словении начинает действовать комендантский час — а премьер-министр Бельгии признал, что эпидемическая ситуация сейчас хуже, чем была весной.

На фоне роста числа инфицированных коронавирусом и количества пациентов в реанимационных отделениях правительство Ирландии со среды поднимает до максимального уровень эпидемической опасности. Жителям острова предписано ограничить контакты семейным кругом.



В течение шести недель в стране будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, прекращена работа парикмахерских и спортивных клубов. Передвижение граждан разрешено лишь в радиусе пяти километров от дома.



МИКАЛ МАРТИН, премьер-министр Ирландии: 2020 год оказался тяжёлым — и он ещё не закончился. Люди, целые семьи, в том числе те, которые оказались на передовой в борьбе с коронавирусом, уже пожертвовали многим.



В Уэльсе, административно-политической части Соединённого Королевства, с 23 октября вводится всеобщий карантин. Новые меры подразумевают закрытие всех увеселительных заведений, отмену занятий в школах. Запрещаются собрания людей, не проживающих друг с другом под одной крышей.



МАРК ДРЕЙКФОРД, первый министр Уэльса: Если мы не будем действовать сейчас, коронавирус будет распространяться ускоренными темпами. Существует реальный риск того, что система национального здравоохранения может не выдержать нагрузки.



В Бельгии, после того как власти заявили о том, что королевство захлестнёт цунами из заболевших COVID-19, у пунктов, где делают тесты на коронавирус, выстроились очереди. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо признал: эпидемическая ситуация в стране стала хуже, чем была во время первой волны пандемии. Сейчас число случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей уже превышает 700.



В Словении с сегодняшнего дня вводится комендантский час. Об этом объявил министр внутренних дел страны Алеш Хойс. В республике из 2600 тестов на коронавирус более 500 дали положительный результат.



АЛЕШ ХОЙС, министр внутренних дел Словении: После 21 часа никто не должен находиться на улице или в любом общественном месте. За ситуацией будут следить полиция или представители органов здравоохранения. Нарушителей комендантского часа ждут штрафы.



Зима на пороге европейского континента. Жители стран Старого Света надеются на лучшее, но готовятся к худшему сценарию развития событий.



Дата выхода в эфир 20 октября 2020 года.