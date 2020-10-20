France 24: итальянцы не в восторге от ужесточения карантинных мер

Итальянские власти объявили об ужесточении карантинных мер, которые должны помочь избежать повторения событий этой весны, передаёт France 24. Однако итальянцы, которые и раньше опасались возвращения режима самоизоляции, встретили это известие без энтузиазма.
Ужесточение правил поможет избежать повторения того, что произошло в начале пандемии
ДЖУЗЕППЕ КОНТЕ, итальянский премьер: Нам нужно реагировать, применяя все необходимые меры, чтобы избежать ещё одного всеобщего режима самоизоляции. Страна не может себе позволить столкнуться с ещё одной остановкой (экономики. — ИноТВ), которая серьёзно подорвёт всю экономику.
Эти меры пока не предусматривают комендантского часа в ночное время, наподобие того, что был введён в нескольких французских городах. Однако теперь чиновникам предоставляются полномочия закрывать зоны общественного пользования с 9 часов вечера. В барах и ресторанах обслуживание официантами будет доступно лишь после 6 вечера для групп численностью не более 6 человек.
Местные собрания и фестивали будут отменены. А некоторые школы начнут открываться позднее, причём всё активнее будет продвигаться дистанционное обучение.
Ещё до объявления этих мер итальянцы опасались возвращения режима самоизоляции, введённого этой весной.
ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Я побаиваюсь новых мер. Не думаю, что они нам нужны, поскольку мы можем нормально жить, пользуясь масками и дистанцированием. Не нужно всё закрывать, ведь если мы не умрём от COVID-19, мы можем умереть от голода.
ЖЕНЩИНА: Думаю, закрытия, несомненно, могут ударить по экономике, которая только-только начала восстанавливаться. Кроме того, серьёзный психологический удар будет нанесён по детям и другим людям.
Италии пока удаётся избежать резкого роста числа инфицированных, который наблюдается в других странах Европы. Страна сейчас противостоит так называемой второй волне вируса.
Нынешняя ситуация кардинально отличается от того, что было в начале пандемии, когда Италия была самой пострадавшей европейской страной и ввела самые жёсткие карантинные меры на континенте. На настоящий момент в стране зарегистрировано более 36 тысяч смертей. По этому показателю Италия занимает второе место в Европе, уступая лишь Великобритании.
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